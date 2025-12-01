Advertisement
Hindi Newsदेश

Viral Video: कॉर्पोरेट की नौकरी छोड़ ऑटो चलाने लगा शख्स, इंटरनेट पर बताई वजह; छुआ लोगों का दिल

Corporate Employee Leaves Job Now Ride Auto: सोशल मीडिया पर एक शख्स वायरल हो रहा है, जिसने बताया कि वह अब अपनी कॉर्पोरेट नौकरी छोड़ ऑटो चला रहा है. 

 

Dec 01, 2025
Viral Video : इंटरनेट पर आए दिन लोगों की कुछ ऐसी कहानियां वायरल होती रहती हैं, जो हमारे दिल को छू जाती है. कई लोग यहां अपने जीवन का दुख और इससे कैसे उबरे इसकी कहानी भी बताते हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X'पर ऐसे ही बेंगलुरु के एक शख्स की पोस्ट वायरल हो रही है, जिसने अच्छी खासी कॉर्पोरेट की नौकरी छोड़ ऑटो रिक्शा चलाना शुरु कर दिया. शख्स का यह पोस्ट आपके दिल को छू लेगा. 

वायरल ऑटो चालक 

वायरल ऑटो चालक राकेश अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर लोगों को अपनी नई जिंदगी दिखाते हैं. उनके मुताबिक यह जीवन अब उन्हें खुशी और सुकून देता है. अपने पोस्ट में राकेश सड़कों पर अपने हरे-पीली रंग के ऑटो के साथ घूमते हुए नजर आ रहे हैं. साथ ही वह उन लोगों से भी बात कर रहे हैं, जो अपने जीवन में या तो हार मान चुके हैं या फिर कहीं फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं. राकेश ने कहा कि उन्हें भी लगता था कि वह कभी संभल नहीं पाएंगे, लेकिन आज वह हर मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार हैं. 

ये भी पढ़ें- मुंबई वालों के लिए बड़ी खुशखबरी! शहर में खुला नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पैसेंजर ट्रायल भी सफल; कब से शुरु होंगी उड़ानें?  

राकेश का संदेश 

राकेश ने अपने वायरल में कहा,' ओके गाइज, ये मैं ऑटो चला रहा हूं और मुझे डर नहीं लग रहा कि मुझे फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी. ये उन लोगों के लिए है जिन्हें लगता है कि जिन्दगी खत्म होने वाली है, जो अपनी सबसे मुश्किल घड़ी से गुजर रहे हैं और समझ नहीं पा रहे क्या करें. मैंने खुद भी सब छोड़ दिया था. मुझे लगा था कि मैं कभी संभल नहीं पाऊंगा. लेकिन आज मैं यहां हूं, ऑटो चला रहा हूं, और जिन्दगी मुझे हराएगी नहीं. मैं जो भी आएगा, उसका सामना करूंगा.'

राकेश ने आगे कहा,' मत भागो, जीना शुरू करो. अगर हम ऐसे ही जीवन को पीकर आगे बढ़ते रहें, तो सब ठीक हो जाएगा. तुम्हें कुछ खास करने की जरूरत नहीं. बस जीते रहो. कुछ करते रहो. यकीन मानो सब अपने आप ठीक हो जाएगा.' 

ये भी पढ़ें- गुजरात या बिहार... किस राज्य में है रईसों का दबदबा? अरबों में है संपत्ति 

लोगों का रिएक्शन 

राकेश का यह वीडियो इंटरनेट पर काफी वायरल हो रहा है. वहीं लोग भी इसपर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कई लोगों ने इस पोस्ट में अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया है. एक यूजर ने लिखा,' मैं HR और मार्केटिंग में MBA हूं. मैं एक ड्राइवर हूं और रैपिडो भी चलाता हूं.' वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा,' मैं एक आदमी को ऑटो चलाते हुए नहीं देखता, मैं एक ऐसे आदमी को देखता हूं जिसने अहंकार और सामाजिक वर्जनाओं पर विजय प्राप्त की है. आप प्रेरणादायक हैं.'

 

