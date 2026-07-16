/पहले गर्भवती पत्नी का कुत्ते के पट्टे से घोंटा गला, फिर खुद फंदे से लटका पति; एक झगड़े से तबाह हुआ परिवार

'TOI' की रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना गुरुवार ( 16 जुलाई 2026) की दोपहर मकान मालिक शेखर की ओर से चन्नामनकेरे अछुकट्टू पुलिस को सूचना देने के बाद सामने आई. मालिक ने पुलिस को बताया कि उन्होंने अपने किराएदार मनोज कुमार और उनकी पत्नी स्वप्ना को जोर-जोर से झगड़ते हुए सुना, जिसके बाद चीखने-चिल्लाने की आवाजें आईं. जब दोनों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली और घर अंदर से बंद रहा, तो उन्होंने पुलिस से संपर्क किया.