/पहले गर्भवती पत्नी का कुत्ते के पट्टे से घोंटा गला, फिर खुद फंदे से लटका पति; एक झगड़े से तबाह हुआ परिवार

Bengaluru Crime News: बेंगलुरु में घरेलू हिंसा का एक खौफनाक मामला सामने आया है. यहां गुरुवार ( 16 जुलाई 2026) को चन्नामनकेरे अछुकट्टू इलाके में स्थित बानाशंकरी पार्क में रहने वाले एक शख्स ने जघन्य तरीके से अपनी गर्भवती पत्नी की हत्या कर दी.
30 साल का आरोपी अपनी पत्नी के साथ किराए के मकान में रहता था. आरोपी ने पहले अपनी पत्नी का कुत्ते के पट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर आत्महत्या कर ली.
'TOI' की रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना गुरुवार ( 16 जुलाई 2026) की दोपहर मकान मालिक शेखर की ओर से चन्नामनकेरे अछुकट्टू पुलिस को सूचना देने के बाद सामने आई. मालिक ने पुलिस को बताया कि उन्होंने अपने किराएदार मनोज कुमार और उनकी पत्नी स्वप्ना को जोर-जोर से झगड़ते हुए सुना, जिसके बाद चीखने-चिल्लाने की आवाजें आईं. जब दोनों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली और घर अंदर से बंद रहा, तो उन्होंने पुलिस से संपर्क किया.
पुलिस फर्स्ट फ्लोर की बिल्डिंग का दरवाजा तोड़कर घर के अंदर घुसी, तो उसने बेडरूम में स्वप्ना का शव और कुमार को छत के पंखे से लटका हुआ पाया. घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला. पुलिस ने बताया कि वे पति-पत्नी के मोबाइल फोन की जांच कर रहे हैं, ताकि मैसेज और कॉल रिकॉर्ड की जांच की जा सके. इससे घटना के पीछे का मकसद पता लगाने में मदद मिल सकेगी.
पुलिस के मुताबिक, कुमार कार्पेंटर का काम करता था, जबकि उसकी पत्नी गृहिणी थीं. पुलिस ने बताया कि मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे. दोनों कुछ साल पहले बेंगलुरु आ गए थे और पिछले साल से किराए के मकान में रह रहे थे.