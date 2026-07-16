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पहले गर्भवती पत्नी का कुत्ते के पट्टे से घोंटा गला, फिर खुद फंदे से लटका पति; एक झगड़े से तबाह हुआ परिवार

Man Strangles Pregnant Wife With Dog Leash: बेंगलुरु में एक शख्स ने बड़ी बेरहमी से अपनी गर्भवती पत्नी की हत्या कर दी. इसके बाद शख्स ने खुद भी आत्महत्या कर ली. दोनों पति-पत्नी किराए के एक मकान में रहते थे.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 16, 2026, 07:46 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 07:46 PM IST
पहले गर्भवती पत्नी का कुत्ते के पट्टे से घोंटा गला, फिर खुद फंदे से लटका पति; एक झगड़े से तबाह हुआ परिवार

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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