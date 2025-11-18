'तलाकशुदा पत्नी का किया जा रहा मानसिक उत्पीड़न...,' शख्स ने बेंगलुरु मेट्रो को दी उड़ाने की धमकी

Bengaluru News: बेंगलुरु में एक व्यक्ति ने कथित तौर पर बम की धमकी वाला एक ईमेल भेजा, जिसमें दावा किया गया कि बेंगलुरु मेट्रो में कार्यरत उसकी तलाकशुदा पत्नी को परेशान किया जा रहा है पुलिस ने मंगलवार 18 नवंबर 2025 को इसकी जानकारी दी. मेट्रो स्टेशन पर विस्फोट की चेतावनी वाले धमकी भरे ईमेल से बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीएमआरसीएल) में हड़कंप मच गया है.

मेट्रो स्टेशन उड़ाने की धमकी

बताया जा रहा है कि एक अज्ञात व्यक्ति ने 14 नवंबर की रात लगभग 11:30 बजे BMRCL के ऑफीशियल ईमेल पर यह संदेश भेजा था. इस घटना के बाद BMRCL ने विल्सन गार्डन पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत के आधार पर पुलिस ने एक प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस के अनुसार धमकी भरे ईमेल भेजने वाले ने आरोप लगाया कि उसकी तलाकशुदा पत्नी, जो मेट्रो में कर्मचारी है को ड्यूटी के बाद मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है. उसने धमकी दी कि अगर ऐसा ही उत्पीड़न जारी रहा, तो उसे किसी मेट्रो स्टेशन पर विस्फोट करना पड़ेगा.

व्यक्ति के खिलाफ दर्ज शिकायत

ईमेल में कहा गया था कि वह एक आतंकवादी की तरह काम करेगा. आरोपी ने यह भी दावा किया था कि यह धमकी विशेष रूप से कन्नड़ लोगों के खिलाफ थी. ईमेल प्राप्त होने और उसकी पुष्टि होने के बाद BMRCL के एक अधिकारी ने विल्सन गार्डन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने आपराधिक धमकी से संबंधित BNS की संबंधित धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की है.

पहले भी हुई थी घटना

बता दें कि इससे पहले 7 अगस्त 2025 को गणतंत्र दिवस से पहले पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के पुलिस के प्रयासों के बीच लालबाग मेट्रो स्टेशन के पास एक कर्मचारी द्वारा एक संदिग्ध वस्तु मिलने से शहर में हड़कंप मच गया था, हालांकि बाद में पुलिस ने पुष्टि की कि यह एक फर्जी बम की धमकी थी. लावारिस बैग को देखने वाले यात्रियों ने तुरंत मेट्रो सुरक्षा कर्मियों को सूचित किया. मेटल डिटेक्टर से शुरुआती जांच से चिंताएं पैदा हुईं, जिसके बाद अधिकारियों ने मामले को आगे बढ़ाया. बम निरोधक दस्ता, स्थानीय पुलिस और एक अग्निशमन दल के साथ, तुरंत पहुंचा और एहतियात के तौर पर इलाके को सील कर दिया था. ( इनपुट- आईएएनएस)