थम जाती हैं सांसें, पैर रखने की नहीं होती जगह...इस शहर की मेट्रो में मुसाफिर करते हैं 'दमघोंटू' सफर!

Bengaluru Metro: बेंगलुरु मेट्रो में सफर करना अब मुसाफिरों को रोज की जंग जैसा महसूस होता है. सफर के दौरान मुसाफिरों को अक्सर जगह के लिए काफी जद्दोजहद करना पड़ता है. पिक आवर्स में जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आती है, तो चारों तरफ से लोग धकेलते हुए अंदर जाने की कोशिश करते हैं. दरवाजे मुश्किल से भीड़ को रोक पाते हैं और अंदर घुसते ही लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं, सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है.

यह स्थिति अब पर्पल, ग्रीन और हाल ही में लॉन्च हुई येलो लाइन पर आम हो गई है. और इसके पीछे वजह भी साफ है. बेंगलुरु की नम्मा मेट्रो में मुसाफिरों की तादाद साल दर साल बढ़ रही है और दिसंबर 2023 में मासिक सवारियों की संख्या दो करोड़ को पार कर गई.

हालांकि, जनवरी 2025 तक रोजाना मुसाफिरों की तादाद 2.5 करोड़ तक पहुंच गई थी, लेकिन फरवरी में टिकट के दाम बढ़ने के बाद इसमें भारी गिरावट आई और ये आंकड़े 2 करोड़ पर पहुंच गई. वहीं, अगस्त 2025 में येलो लाइन खुलने के बाद रोजाना यात्रियों की संख्या 10 लाख से ज्यादा हो गई, जिससे खासकर आरवी रोड और मैजेस्टिक जैसे इंटरचेंज स्टेशनों पर भारी भीड़ देखने को मिली. इस बढ़ती भीड़ से ये साफ हो गया कि ज्यादा ट्रेनें, सही वक्त पर ट्रेनें और सुरक्षा उपाय जैसे मजबूत प्लेटफॉर्म रेलिंग और लाइन मैनेजमेंट की कितनी जरूरत है.

जब 100 करोड़ यात्रियों का आंकड़ा पार किया

जबकि, फाइनेंशियल ईयर 2023–24 में मेट्रो नेटवर्क ने 23.28 करोड़ मुसाफिरों को सर्विस दीं और दिसंबर 2024 तक नम्मा मेट्रो ने अपनी शुरुआत के बाद से 100 करोड़ यात्रियों का आंकड़ा पार कर लिया. न्यूज18 की रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों ने बताया कि टिकट बढ़ने से पहले रोजाना औसत यात्रियों की संख्या 8.5 से 9 लाख थी, लेकिन टिकट के दाम बढ़ने के कुछ हफ्तों बाद यह करीब 7.1 लाख तक रह गई.

एक दिन में 10.6 लाख यात्रियों ने सफर किया

मार्च 2024 में मेट्रो की एवरेज डेली राइड 6.76 लाख यात्रियों की थी. एक दिन में सबसे ज्यादा सवारी के आंकड़े भी बढ़ गए हैं. 4 जून 2025 को 9.66 लाख, 17 अप्रैल 2025 को 9.08 लाख और 14 अगस्त को एक दिन में 10.6 लाख यात्रियों ने मेट्रो से सफर किया.

बेंगलुरु मेट्रो की सबसे बिजी लाइनें: कम कोच

2019 में बीएमआरसीएल ने सीआरआरसी नानजिंग पुजेन को 216 मेट्रो कोच बनाने का ठेका दिया था. 'मेक इन इंडिया' के तहत 75 फीसदी उत्पादन भारत में होना था, लेकिन सीआरआरसी ने लोकल फैक्ट्री नहीं बनाई और कोलकाता की टिटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड के साथ साझेदारी की. यह साझेदारी डिलीवरी तेज करने के लिए थी, लेकिन फिर भी देरी होती रही. इससे बेंगलुरु मेट्रो की सबसे बिजी लाइनें कम कोच के साथ चल रही हैं.