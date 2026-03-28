Video: शर्म नहीं आती, तुमको, टेररिस्ट... क्लासरूम में स्टूडेंट पर फूटा प्रोफेसर का गुस्सा

PES University: बेंगलुरु की PES यूनिवर्सिटी में बाहर जाने की इजाजत मांगने पर एक प्रोफेसर गुस्से से भर गया. उसने छात्र को कहा शर्म नहीं आती तुमको आतंकवादी. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
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Bengaluru News: अक्सर देखा जाता है कि स्कूल-कॉलेज में किसी न किसी बात को लेकर छात्रों और शिक्षकों के बीच नाराजगी हो जाती है. कभी छात्र तो कभी शिक्षक गुस्सा हो जाते हैं. बेंगलुरु की PES यूनिवर्सिटी से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है, यहां पर एक प्रोफेसर ने छात्र को आतंकवादी कहा, जिससे लोगों के अंदर गुस्सा भर गया है. जानिए क्या है पूरा मामला.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक स्टूडेंट ने प्रोफेसर से किसी से बाहर निकलने के लिए इजाजत मांगी थी, जिसे सुनकर प्रोफेसर भड़क गए और चिल्लाते हुए बोले शर्म नहीं आती, तुमको, टेररिस्ट. प्रोफेसर ने आगे कहा कि मैंने सोचा था कि आज मैं बहुत शांत रहूंगा. उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा जिसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है. यह सस्पेंशन कथित कमेंट्स के तीन दिन बाद हुआ है.
मामले को लेकर वाइस चांसलर ने कहा कि यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है कि सभी फैकल्टी मेंबर्स को क्लासरूम के अंदर के हालात से निपटने की ट्रेनिंग दी जाती है. उन्होंने कहा कभी-कभी क्लासरूम में अनुशासनहीनता हो सकती है और लोग ओवररिएक्ट कर सकते हैं. आगे कहा कि यह आदमी इतने सालों से एडजंक्ट प्रोफेसर के तौर पर पढ़ा रहा है. उसके पास PhD क्वालिफिकेशन है. यह हैरानी की बात है कि उसने इस तरह से रिएक्ट किया है.
बेंगलुरु की PES University में प्रोफेसर डॉ. मुरलीधर देशपांडे ने कक्षा के दौरान एक मुस्लिम छात्र को कह दिया, जिसके बाद से बवाल बढ़ गया।
विवाद बढ़ने पर यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर को जांच पूरी होने तक निलंबित कर दिया है pic.twitter.com/ezX7F3FOUF
यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसी घटना इंस्टीट्यूशन के इतिहास में कभी नहीं हुई. साथ ही साथ कहा कि फैकल्टी के खिलाफ जो भी डिसिप्लिनरी कदम उठाने की जरूरत होगी वो उठाए जाएंगे.
जैसे ही मामला बढ़ा तो कांग्रेस की स्टूडेंट विंग नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया( NSUI) ने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई है. साथ ही साथ प्रोफेसर से पब्लिक में माफी मांगने के साथ-साथ सख्त एक्शन की मांग की है.
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