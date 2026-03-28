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Hindi NewsदेशVideo: शर्म नहीं आती, तुमको, टेररिस्ट... क्लासरूम में स्टूडेंट पर फूटा प्रोफेसर का गुस्सा

Video: शर्म नहीं आती, तुमको, टेररिस्ट... क्लासरूम में स्टूडेंट पर फूटा प्रोफेसर का गुस्सा

PES University: बेंगलुरु की PES यूनिवर्सिटी में बाहर जाने की इजाजत मांगने पर एक प्रोफेसर गुस्से से भर गया. उसने छात्र को कहा शर्म नहीं आती तुमको आतंकवादी. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Mar 28, 2026, 12:33 PM IST
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Professor Calls Student Terrorist
Professor Calls Student Terrorist

Bengaluru News: अक्सर देखा जाता है कि स्कूल-कॉलेज में किसी न किसी बात को लेकर छात्रों और शिक्षकों के बीच नाराजगी हो जाती है. कभी छात्र तो कभी शिक्षक गुस्सा हो जाते हैं. बेंगलुरु की PES यूनिवर्सिटी से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है, यहां पर एक प्रोफेसर ने छात्र को आतंकवादी कहा, जिससे लोगों के अंदर गुस्सा भर गया है. जानिए क्या है पूरा मामला. 

सस्पेंड किए गए प्रोफेसर

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक स्टूडेंट ने प्रोफेसर से किसी से बाहर निकलने के लिए इजाजत मांगी थी, जिसे सुनकर प्रोफेसर भड़क गए और चिल्लाते हुए बोले शर्म नहीं आती, तुमको, टेररिस्ट. प्रोफेसर ने आगे कहा कि मैंने सोचा था कि आज मैं बहुत शांत रहूंगा. उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा जिसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है. यह सस्पेंशन कथित कमेंट्स के तीन दिन बाद हुआ है.

वाइस चांसलर ने जताई हैरानी

मामले को लेकर वाइस चांसलर ने कहा कि यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है कि सभी फैकल्टी मेंबर्स को क्लासरूम के अंदर के हालात से निपटने की ट्रेनिंग दी जाती है. उन्होंने कहा कभी-कभी क्लासरूम में अनुशासनहीनता हो सकती है और लोग ओवररिएक्ट कर सकते हैं. आगे कहा कि यह आदमी इतने सालों से एडजंक्ट प्रोफेसर के तौर पर पढ़ा रहा है. उसके पास PhD क्वालिफिकेशन है. यह हैरानी की बात है कि उसने इस तरह से रिएक्ट किया है.

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कभी नहीं हुई ऐसी घटना

यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसी घटना इंस्टीट्यूशन के इतिहास में कभी नहीं हुई. साथ ही साथ कहा कि फैकल्टी के खिलाफ जो भी डिसिप्लिनरी कदम उठाने की जरूरत होगी वो उठाए जाएंगे.

कांग्रेस ने दर्ज कराई शिकायत 

जैसे ही मामला बढ़ा तो कांग्रेस की स्टूडेंट विंग नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया( NSUI) ने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई है. साथ ही साथ प्रोफेसर से पब्लिक में माफी मांगने के साथ-साथ सख्त एक्शन की मांग की है.

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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