'उन्होंने बर्बाद कर दी सड़कें...', बेंगलुरु के पैचवर्क की उड़ी धज्जियां, सोशल मीडिया पर क्यों छिड़ी बहस?

Bengaluru News: देशभर में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है. सड़कों को हाईटेक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है. इसके बावजूद भी कई जगहों पर अभी भी सड़कें नहीं पहुंच पाई हैं. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है. इस वीडियो ने बेंगलुरु के पैचवर्क की बदहाली को उजागर कर दिया है. इस पोस्ट पर लोग तरह-तरह की टिप्पणी भी कर रहे हैं. जानिए लोगों ने इस बदहाली के बारे में क्या कुछ कहा है.

उन्होंने सचमुच बर्बाद कर दिया

सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा गया है कि 'उन्होंने एमजी रोड को सचमुच बर्बाद कर दिया' कभी बेंगलुरु के सबसे प्रतिष्ठित हिस्सों में से एक, अब असमान गड्ढों और खुरदरी सतहों से भरा पड़ा है. इस पर कमेंट करते हुए एक ने लिखा इतने सारे पैचवर्क के साथ, अब एक सुगम यात्रा का आनंद लेना लगभग असंभव है, यह भावना ऑनलाइन हजारों लोगों के दिलों में तुरंत घर कर गई.

हम बर्बाद हो जाएंगे

एक अन्य ने कहा कि अगर एमजी रोड का यही हाल है, तो हम बर्बाद हो जाएंगे. एक अन्य ने मजाक करते हुए कहा कि 'कम से कम आपके पास गड्ढों की बजाय पैचवर्क हैं. सरजापुर रोड पर ड्राइव करें और आपको एमजी रोड पसंद आने लगेगा. इस वीडियो से शहरवासियों में आक्रोश फैल गया है. अन्य लोगों ने शहर की सड़कों की तुलना छोटे शहरों की सड़कों से की और इस विडंबना पर जोर दिया कि बेंगलुरु भारत में सबसे ज्यादा सड़क कर चुकाता है. यह बेंगलुरु है जहां सबसे ज्यादा रोड टैक्स लगता है. मेरे गृहनगर भुवनेश्वर की सड़कें कहीं बेहतर हैं और यह एक टियर-2 शहर है.

फर्क महसूस हो रहा है

एक अन्य ने लिखा कि मैं लखनऊ से हूं, जो एक टियर-2 शहर है और जहां बेहतर बुनियादी ढांचा है, बेंगलुरु अगले 15 सालों में भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता. यहां की सड़कें कितनी खराब हैं. मैं अगले गड्ढे या पैच की चिंता किए बिना पांच सेकंड भी नहीं चल सकता था. हमें कोच्चि जाने के लिए सातवें महीने तक इंतजार करना पड़ा और मुझे तुरंत फर्क महसूस हुआ. मैंने हमेशा बेंगलुरु का समर्थन किया है, लेकिन इस बार मुझे एहसास हुआ कि हमने खराब सड़कों को बहुत ज़्यादा सामान्य बना दिया है.