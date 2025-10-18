Advertisement
'इससे अच्छा तो मेरा...', इंडिगो के लजीज खाने में नहीं मिला 'स्वाद', अरबपति की पोस्ट पर क्यों छिड़ी बहस?

Indigo News: अरबपति किरण मजूमदार-शॉ ने इंडिगो के खाने को लेकर सवाल खड़ा किया है. बिजनेस क्लास में मिलने वाले खाने को उन्होंने बिना स्वाद का बताया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Oct 18, 2025, 12:27 PM IST
Indigo Flight: दिवाली नजदीक है और बाहर रहने वाले लोग घरों की तरफ रूख करते हैं. ये पूरा हफ्ता त्योहारों से भरा है, घरों को जाने वाले लोग ट्रेन, बस या फिर फ्लाइट का सहारा लेते हैं. फ्लाइट में उड़ान भरते वक्त ऐसे कई मामले सामने आते हैं जो यात्रियों को हैरान-परेशान करते हैं. इसी बीच बेंगलुरु के अरबपति ने इंडिगो के खाने को लेकर सवाल खड़ा किया है, उन्होंने फ्लाइट में मिलने वाले लजीज खाने की आलोचना करते हुए लिखा कि इसका स्वाद काफी खराब था. जिस पर बहस छिड़ गई है. 

लोगों से मांगा जवाब
एक्स पर पोस्ट करते हुए अरबपति किरण मजूमदार-शॉ ने लिखा कि इसे @IndiGo6E स्ट्रेच के यात्रियों के लिए लज़ीज़ खाना कहता है, मुझे उनके रेगुलर व्यंजन ज्यादा पसंद हैं, ओबेरॉय को इस बेस्वाद और बेस्वाद मेन्यू पर आत्मचिंतन करना चाहिए, कृपया ग्राहक सर्वेक्षण करें और मुझे यकीन है कि 100% लोग इसका जवाब देंगे.  

 

मेन्यू की दिखाई तस्वीर
इंडिगोस्ट्रेच एयरलाइन का प्रीमियम बिजनेस क्लास है, उन्होंने उड़ान के दौरान मिले मेन्यू की एक तस्वीर शेयर की, मेन्यू में सबसे पहले लिखा था, बीटरूट आलूटी के साथ जर्मन दाल और फेटा सलाद. बाकी मेन्यू में क्रीम चीज योगर्ट डीप के साथ लवाश, थीडोई ट्रेस लेचेस केक और मिन्ड नट्स पिंक सॉल्ट एंड पेपर जैसे व्यंजन शामिल थे.

क्या बोले यूजर्स?
उनकी पोस्ट के बाद एक यूजर्स ने लिखा कि आप क्या पसंद करेंगे? अरबपति ने पोस्ट किया, "मेरा जादुई उपमा या नूडल्स या सैंडविच! इसपर एक ने कहा कि मैं आपकी बात समझ सकता हूं! 'गॉरमेट' लेबल अक्सर उम्मीदें बढ़ा देता है, लेकिन विमान में वास्तविकता कभी-कभी कम पड़ जाती है. प्रस्थान से पहले एक अच्छा लाउंज भोजन वास्तव में एक उच्च मानक स्थापित करता है, और हां, घरेलू इन-फ्लाइट मेन्यू अक्सर प्रतिस्पर्धा करने के लिए संघर्ष करते हैं.

जबकि एक अन्य ने कहा कि भोजन वास्तव में काफी ज्यादा घटिया हो गया है. एक ने कमेंट करते हुए लिखा कि बस ये एक दिखावा है इसका स्वाद बिल्कुल भी नहीं सही है.

Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

Indigo flight

Trending news

