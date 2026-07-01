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बाथरूम में दिया धक्का, मुंह पर छिड़का स्प्रे और वाशिंग मशिन में भी डाला; बेंगलुरु में मासूमों के साथ हैवानियत ने डराया

बेंगलुरु के डेकेयर सेंटर का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां पर बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है. डेकेयर सेंटर में काम करने वाली महिलाएं बच्चों का शोषण कर रही हैं. मामले में कुछ लोगों के खिलाफ एक्शन लिया गया है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 01, 2026, 09:18 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 09:23 PM IST
बाथरूम में दिया धक्का, मुंह पर छिड़का स्प्रे और वाशिंग मशिन में भी डाला; बेंगलुरु में मासूमों के साथ हैवानियत ने डराया
Image Credit: स्क्रीनग्रैब

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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