न तो बर्गर सही न तो कुछ और...फेमस HSR आउटलेट में परोसा गया सड़ा मांस? सोशल मीडिया पर क्यों छिड़ी बहस?

Bengaluru News: खाने-पीने के शौकीन लोग महंगे रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाते हैं. देशभर में ऐसे कई रेस्टोरेंट या होटल हैं जहां पर लोगों का जमावड़ा लगा रहता है. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें एक ग्राहक ने बेंगलुरु में स्थिति HSR लेआउट को लेकर चौंकाने वाला दावा कर रहा है, उसने लोकप्रिय फास्ट-फूड आउटलेट पर कई तरह के आरोप भी लगाए हैं.

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

सोशल मीडिया पर शेयर किए गए पोस्ट के अनुसार एक ग्राहक ने हॉट एंड स्पाइसी चिकन जिंगर बर्गर ऑर्डर किया था और उसे खोलते ही उसे सड़े हुए मांस का का एहसास हुआ. पोस्ट में दावा किया गया है कि पैटी चिपचिपी और खाने लायक नहीं थी. जब उसने दूसरा बर्गर मांगा तो दूसरे बर्गर में भी वैसी ही दुर्गंध और खराब मांस था. उसके दावे के बाद सोशल मीडिया पर आउटलेट को लेकर बहस छिड़ गई.

किचन भी था गंदा

उसने आगे लिखा कि स्थिति तब और बिगड़ गई जब उसने देखा कि बच्चों वाले परिवारों सहित अन्य ग्राहक भी ऐसा ही खराब खाना खा रहे हैं, एक अन्य ग्राहक जिसने ताजा चिकन पैटी मागी थी, उसे भी एक ऐसी पैटी परोसी गई जिसमें से भी ऐसी गंध आ रही थी. पोस्ट में यह भी आरोप लगाया गया है कि जब ग्राहकों ने किचन के निरीक्षण की मांग की तो कर्मचारियों ने देर रात होने और प्रबंधक की अनुपस्थिति का हवाला देते हुए बार-बार मना कर दिया. हालांकि, जब आखिरकार जबरन किचन में प्रवेश किया गया तो देखा किचन पूरी तरह से गंदा था.

क्या बोले आउटलेट कर्मचारी

हालांकि आउटलेट के कर्मचारियों ने उसकी चिंताओं को खारिज कर दिया और कहा कि यह गंध सिर्फ़ सॉस की थी. पोस्ट में कहा गया है कि हैरानी की बात यह है कि उन्होंने बदले में एक शाकाहारी बर्गर दिया, जिससे ग्राहक और भी नाराज़ हो गया. उसने बताया कि वह नियमित रूप से दूसरी शाखा से यही सामान मंगवाती है और उसे कभी ऐसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा. इस पोस्ट के बाद कई सोशल मीडिया यूजर्स ने मांग की कि अधिकारी आउटलेट का निरीक्षण करें और कोई भी उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई करें.