देश

'मुझे आवारा कुत्ते पसंद हैं...', बेंगलुरु की सड़कों पर कैसे 'आफत' बने डॉग? हॅास्पिटल पहुंचे शख्स ने क्या कहा?

Bengaluru News: सड़क पर आपने आवारा कुत्तों को टहलते हुए देखा होगा, ये कुत्ते काफी ज्यादा घातक होते हैं. इन कुत्तों को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है, जिस पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Oct 21, 2025, 01:28 PM IST
'मुझे आवारा कुत्ते पसंद हैं...', बेंगलुरु की सड़कों पर कैसे 'आफत' बने डॉग? हॅास्पिटल पहुंचे शख्स ने क्या कहा?

Bengaluru News: सड़क पर अक्सर आपने टहलते हुए कुत्तों को देखा होगा, ये कुत्ते कभी कभी इतने ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं कि लोगों का हमला कर देते हैं, इससे निपटने के लिए कई तरह की स्कीम लाई जा रही है फिर भी इनसे निजात नहीं मिल पा रही है, बेंगलुरु में इस बिजनेसमैन को एक आवारा कुत्ते ने काट लिया, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, जब उनसे आवारा कुत्तों के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने जो तर्क दिया वो लोगों से थोड़ा हटकर है, जानिए आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा.

मुझे कुत्ते पसंद हैं...
दरअसल, वेल्श उद्यमी ओलिवर जोन्स को बेंगलुरु के पुराने हवाई अड्डे के टर्मिनल के पास दौड़ लगा रहे थे, इसी समय कुत्ते ने उन्हें काट लिया,जोन्स ने सोशल मीडिया पर इस घटना का मजाक उड़ाते हुए कहा, मुझे आवारा कुत्ते बहुत पसंद हैं, खासकर वे जो बेंगलुरु में मेरे साथ दौड़ते हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर अस्पताल की तस्वीरें भी शेयर की थी.

कैसे बने शिकार
उद्यमी ने बताया कि पुराने हवाई अड्डे के टर्मिनल के प्रवेश द्वार के पास का इलाका आमतौर पर शांत रहता था और सेना उसकी देखभाल करती थी, लेकिन उस दिन कुत्तों का एक खास झुंड काफी आक्रामक हो गया था. पहले कुत्तों ने 100 मीटर तक उनका पीछा किया और उसके बाद उसमें से एक ने टखने में काट लिया. हालांकि वहां मौजूद स्थानीय निवासियों के जरिए उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. 

भारत छोड़ने पर कही ये बात
हालांकि जब उनकी पोस्ट वायरल हुई तो लोगों ने पूछा कि वो भारत में क्यों रहते हैं, इस पर उन्होंने कहा कि जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं भारत क्यों नहीं छोड़ता, मैं नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मैं किसी चीज में विश्वास करता हूं और पूरी तरह से जाने को तैयार हूं, कभी-कभी इसका मतलब होता है कुत्तों का काटना, दूर से अपने माता-पिता को बूढ़ा होते देखना, सिर्फ 300 डॉलर के साथ एक नए देश में पहुंचना, कबूतरों के घोंसलों के साथ बिस्तर शेयर करना, मैं यहां 10 करोड़ डॉलर से ज्यादा के दो स्टार्टअप शुरू किया हूं.

Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी.

bengaluru news

