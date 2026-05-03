मैं तुम्हें जला दूंगा, तुम बस देखते रहना...जानलेवा बनी बाइक की बहस, पिता ने बेटे पर फेंका पेट्रोल

Bengaluru News: कभी-कभी ऐसे मामले सामने आते हैं जो अंदर तक लोगों को झकझोर देते हैं. बेंगलुरु से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है, यहां पर एक पिता-पुत्र में बिना इजाजत बाइक ले जाने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद पिता आनंद डोडामणि ने अपने बेटे मल्लिकार्जुन पर पेट्रोल डाल दिया. जिसकी चपेट में आने से पिता-पुत्र दोनों जल गए, इस वारदात के बाद मल्लिकार्जुन की मां ने अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. जानिए क्या है पूरा मामला.

बेटे को मारा थप्पड़

दक्षिणी बेंगलुरु के बनशंकरी के प्रगतिपुरा में मल्लिकार्जुन बिना पूछे अपने पिता की बाइक लेकर मंदिर चला गया. पिता को यह बात बहुत बुरी लगी, उन्होंने फोन पर डांटा और कहा कि बेटा बुरी संगत में पड़ रहा है. जब मल्लिकार्जुन शाम करीब 7.30 बजे घर लौटा और खाना खाने बैठा, तो आनंद कथित तौर पर नशे में घर आया, परिवार को गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हुए गाली दी और फिर से झगड़ा शुरू कर दिया. उसका बेटा लगातार उसे शांत कराने की कोशिश करता रहा लेकिन वो उसे थप्पड़ मारा.

बेटे पर डाला पेट्रोल

इसके बाद मल्लिकार्जुन बाहर निकला और घर के सामने बाइक पर बैठ गया, आनंद अंदर से उसे गाली देता रहा और रात करीब 9.30 बजे फिर बाहर आया, बाइक की चाबी मांगी और बेटे के साथ मारपीट की और उसने उसे जान से मारने की धमकी दी और उसने बेटे पर पेट्रोल डाल दिया. उसी समय पड़ोसी सड़क किनारे खाना बना रहे थे जिसकी वजह से आग की लपट हवा के साथ पेट्रोल पर लग गई और मल्लिकार्जुन तुरंत आग की चपेट में आ गया, पिता भी थोड़ा पेट्रोल से भीग गए थे, इसलिए वे भी जल गए.

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मां ने कही ये बात

मल्लिकार्जुन की चीखें सुनकर उसकी मां ईरम्मा बाहर आई तो बेटे को जलता हुआ देखा, बुरी तरह घायल मल्लिकार्जुन को ईरम्मा और दूसरे लोग तुरंत संजय गांधी हॉस्पिटल ले गए, कुछ पड़ोसी भी आनंद को हॉस्पिटल ले गए. आनंद और मल्लिकार्जुन दोनों का विक्टोरिया हॉस्पिटल के बर्न्स वार्ड में इलाज चल रहा है. साथ ही बताया कि जब मेरे बेटे ने कहा, 'आगे बढ़ो, मुझे मार डालो, तो मेरे पति को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, मैं तुम्हें जला दूंगा, बस देखते रहना.

मां ने दर्ज कराई शिकायत

ईरम्मा की शिकायत के आधार पर, पुलिस ने हत्या की कोशिश और दूसरी जरूरी धाराओं में केस दर्ज किया है. डॉक्टरों ने पुलिस को बताया कि मल्लिकार्जुन करीब 40 परसेंट जल गया है, जबकि आनंद करीब 18 परसेंट जला है. पुलिस आनंद के ठीक होने का इंतजार कर रही है ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके. बताया जा रहा है कि आनंद डोडामणि नशा भी करता है और वह नशे में परिवार से लड़ाई झगड़ा भी करता है.