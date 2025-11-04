'मैंने तुम्हारे लिए अपनी वाइफ को मार डाला...', डॉक्टर मर्डर केस में हुआ हैरतअंगेज खुलासा, 'फोन पे' से कैसे खुला राज?

Bengaluru News: बेंगलुरु से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां पर एक डॅाक्टर ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया. हत्या करने के बाद उसने कई महिलाओं को मैसेज भेजा और ये बात कही.
Bengaluru News: कभी-कभी ऐसी वारदात होती है कि लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं. बेंगलुरु से भी एक ऐसी ही वारदात सामने आई है जिसे सुनकर लोगों के होश उड़ गए हैं. यहां पर एक डॅाक्टर ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया है और फिर उसने कई लड़कियों को एक साथ मैसेज किया और बोला कि 'मैंने तुम्हारे लिए अपनी पत्नी को मार डाला'. इस खुलासे से लोग दंग हो गए हैं. जानिए क्या है पूरा मामला.
क्या है पूरा मामला?
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक महेंद्र को अक्टूबर की शुरुआत में अपनी पत्नी कृतिका की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. उसने उसे बेहोशी की दवा प्रोपोफोल दी थी. यह दवा ऑपरेशन थिएटर में इस्तेमाल के लिए प्रतिबंधित है.दोनों विक्टोरिया अस्पताल में काम करते थे और 26 मई, 2024 को उनकी शादी हुई थी. एक साल से भी कम समय बाद, 23 अप्रैल, 2025 को, कृतिका अपने पिता के घर मराठाहल्ली में बेहोश हो गई, जहां वह स्वास्थ्य समस्याओं के कारण रह रही थी.
इलाज करते हुए मौत
इसके बाद उसके पति ने उसे नसों में इंजेक्शन दिया, जिससे उसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई. उसे एक निजी अस्पताल में ले जाया गया जहां पर डॅाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. शुरुआत में इस मौत को प्राकृतिक माना जा रहा था हालांकि बाद में उसकी बहन को संदेह हुआ, तो उसने जांच की मांग की जिसके बाद केस उलझता हुआ चला गया और फिर बाद में उसके पति को गिरफ्तार कर लिया गया.
पुलिस ने किया खुलासा
अब पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए कहा कि हत्या के 4-5 हफ्ते बाद उसने महिलाओं को मैसेज किया था और कहा था कि मैंने तुम्हारे लिए अपनी पत्नी को मार डाला. ये मैसेज सर्जन ने इस मैसेज को पेमेंट ऐप फोनपे के जरिए भेजा था, जहां यह ट्रांजैक्शन नोट्स सेक्शन में दिखाई दिया, प्राप्तकर्ताओं में एक चिकित्सा पेशेवर भी शामिल था.
