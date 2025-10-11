Advertisement
'छुट्टी नहीं WFH दे दो...', मां का हुआ एक्सीडेंट तो बेटी ने कही ये बात, सबूत मांगने के बाद भी नहीं पिघला कंपनी का दिल

Bengaluru News: बेंगलुरु में IT सेक्टर में काम करने वाली एक महिला के मां का एक्सीडेंट हो गया था. उसने कंपनी WFH के लिए अप्लाई किया लेकिन कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया, कंपनी के इस काम की जमकर आलोचना हो रही है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Oct 11, 2025, 06:53 PM IST
Bengaluru News: अक्सर देखा जाता है कि लोग अपने वर्कप्लेस पर वर्कलोड से परेशान हो जाते हैं. इसका खामियाजा उनके आसपास रहने वाले लोगों को भुगतना पड़ता है. बेंगलुरु की एक आईटी कर्मचारी के मां का एक्सीडेंट हो गया था और उसने WFH के लिए अप्लाई किया लेकिन कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया, कर्मचारी ने सबूत के तौर पर मेडिकल रिपोर्ट भी दी थी लेकिन कंपनी ने उसकी एक नहीं सुनी, उसके भाई ने उस महिला की आपबीती लोगों को सुनाई तो लोग तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. 

मांगी थी अनुमति
बेंगलुरु की एक आईटी फर्म में काम करने वाली इस महिला मां स्कूटर एक्सीडेंट में घायल हो गई थीं. जिसके बाद उसने एक महीने के लिए घर से काम करने की अनुमति मांगी थी. 

कंपनी ने किया रिजेक्ट
रेडिट पर पोस्ट करते हुए एक यूजर्स ने लिखा कि मेरी पत्नी की छोटी बहन बेंगलुरु में रहती है और आईटी क्षेत्र में काम करती है, उसने अपनी कंपनी से पूछा कि क्या वह एक महीने के लिए घर से काम कर सकती है क्योंकि मेरी सास इस समय हिल-डुल नहीं सकतीं या कुछ भी नहीं कर सकतीं. इस पर कंपनी ने सबूत मांगा तो उसने उन्हें एमआरआई स्कैन और पुलिस रिपोर्ट भेजी. उन्होंने उन्हें मना करने के लिए एक मीटिंग भी तय की. उसने ये भी लिखा कि उसने छुट्टी नहीं मांगी थी, बस घर से काम करने की अनुमति मांगी थी लेकिन फिर भी उसे मना कर दिया गया.

लोगों ने की टिप्पणी
अपनी निराशा व्यक्त करते हुए, उस व्यक्ति ने आगे कहा मैंने हमेशा सुना है कि बड़ी कंपनियों में सहानुभूति की कमी होती है, लेकिन ऐसा होते देखना वाकई अलग ही एहसास देता है. इस पोस्ट ने रेडिट उपयोगकर्ताओं को नाराज़ कर दिया और उन्होंने कॉर्पोरेट कार्य संस्कृति की असंवेदनशीलता की निंदा की. एक यूजर्स ने लिखा कि मेरे भाई के साथ एक अजीब दुर्घटना हुई थी जिसमें उसकी उंगली का एक हिस्सा कट गया था वो सर्जरी कराना चाहते थे लेकिन कंपनी ने उन्हें निकाल दिया. एक ने लिखा बेकार कंपनी, मेरी कंपनी में ऑफिस से काम करने का अनिवार्य नियम है, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में लोग घर से काम करते हैं.

Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन.

bengaluru news

