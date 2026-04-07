दोस्ती का नाटक, शराब की पेशकश…पत्नी के प्रेमी ने पति को सुलाई मौत की नींद, शव को बार में फेंका

Bengaluru News: बेंगलुरु में एक आदमी को पत्नी के लवर ने मौत के घाट उतार दिया है. मौत से पहले आदमी ने उससे दोस्ती की और शराब पिलाने के बहाने बाहर ले गया. यहां पर किसी बात को लेकर विवाद हुआ, फिर लवर ने उसकी हत्या कर दी.
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Bengaluru News: कभी-कभी ऐसे मामले सामने आते हैं जो अंदर तक झकझोर देते हैं. बेंगलुरु से भी ऐसा ही मामला सामने आया है. यहां पर एक आदमी को उसकी पत्नी के लवर ने बेरहमी से हत्या कर दी और उसकी बॉडी को प्लास्टिक बैग में भरकर बेंगलुरु के एक बार के पास फेंक दिया. इस घटना की वजह से लोगों में हड़कंप मच गया है.
जांच में पता चला कि आरोपी बासुदेव मलिक का कथित तौर पर 42 साल के पीड़ित सुनील नायक की पत्नी पुष्पा के साथ रिलेशनशिप था. आरोपी ने नायक से दोस्ती की, फिर उसके साथ ड्रिंक्स लीं और इसके बाद किसी बात पर विवाद हो गया. फिर उसने चाकू से नायक का गला काट दिया. इसके बाद मलिक ने बोम्मासांद्रा इंडस्ट्रियल एरिया में एक प्लास्टिक बैग में बॉडी को फेंक दिया.
मामले को लेकर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत केस दर्ज किया है और जांच शुरू हो चुकी है. पुलिस ने हत्या में प्रयोग किए गए हथियार को जब्त कर लिया है और आरोपी को भी हिरासत में ले लिया है. इस आरोप में कौन-कौन और शामिल था इसकी भी जांच की जा रही है.
बीते दिन बेंगलुरु में एक सैलून मालिक को अपनी एक महिला कर्मचारी को नौकरी से निकालना भारी पड़ गया था. उसकी इस हरकत के बाद उसका पति मालिक के सैलून पहुंच गया और उसने मालिक की जमकर पिटाई कर दी, जिसके चलते उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा. मामला उत्तरी बेंगलुरु के अवलाहल्ली इलाके में स्थित शाइन यूनिसेक्स सैलून का था. इस घटना के बाद पुलिस ने मामला भी दर्ज किया था. इसके अलावा जब सैलून मालिक की पत्नी श्रीजा ने बीच-बचाव करने की कोशिश की तो उनपर भी हमला किया गया. उसके इस कृत्य को वहां खड़े लोग देककर दंग रह गए.
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