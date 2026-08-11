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शिवगंगे पहाड़ियों में ट्रैकिंग पर गया शख्स लापता, 5 दिन से तलाश जारी; लैपटॉप में सर्च किया था- ऊंचाई से गिरने पर कैसी मौत होती है

बेंगलुरु के शिवगंगे पहाड़ियों में ट्रैकिंग के लिए गया एक शख्स गायब हो गया है. पिछले पांच दिन से पुलिस उसकी तलाश कर रही है. पुलिस ने जांच में पाया कि हाल में ही उसने अपने लैपटॉप में एआई से पूछा कि ऊंचाई से गिरने पर मौत कैसे होती है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 11, 2026, 02:09 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 02:09 PM IST
शिवगंगे पहाड़ियों में ट्रैकिंग पर गया शख्स लापता, 5 दिन से तलाश जारी; लैपटॉप में सर्च किया था- ऊंचाई से गिरने पर कैसी मौत होती है

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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