/शिवगंगे पहाड़ियों में ट्रैकिंग पर गया शख्स लापता, 5 दिन से तलाश जारी; लैपटॉप में सर्च किया था- ऊंचाई से गिरने पर कैसी मौत होती है

Bengaluru News: बेंगलुरु के शिवगंगे पहाड़ियों में ट्रैकिंग के लिए गया एक शख्स पिछले पांच दिनों से लापता है. शख्स की पहचान अद्वैत उपाध्याय के रूप में हुई है, जो इंदौर का मूल निवासी है और बेंगलुरु में एक टेक कंपनी में काम करता है. पिछले पांच दिनों से अद्वैत की तलाश प्रशासन की टीमें कर रही हैं, लेकिन अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आ सकी है.
दरअसल, अद्वेत गत शुक्रवार को ट्रैकिंग के लिए निकले थे और उन्होंने इस बारे में अपनी मंगेतर के साथ ये जानकारी साझा की थी. मूल रूप से इंदौर का रहना वाला अद्वैत बेंगलुरु की फाइनेंस कंपनी में नौकरी करता है. नेलामंगला स्थित शिवगंगे स्थित पहाड़ियों में ट्रैकिंग के लिए गया था. जानकार बताते हैं कि इन पहाड़ियों में ट्रैकिंग काफी कठिन मानी जाती है.
अद्वैत के लापता होने की जांच प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं. शुरुआती जानकारी के अनुसार, जब शुक्रवार को अद्वैत ट्र्रैकिंग के लिए जा रहे थे, तो अपनी मंगेतर से उन्होंने यह जानकारी शेयर की. उसक अद्वैत ने बताया कि वह वल्कला तीर्थ प्वाइंट पर है. इसी के कुछ समय बाद उसका मोबाइल फोन बंद हो गया और परिवार ने तलाश शुरू की है.
पुलिस ने शुरुआती जांच में पाया है कि अद्वैत उपाध्याय ट्रैकिंग के लिए जब निकला, तब उसने किराए पर बाइक ली. वहां, पहुंचने के बाद उसकी ओर से बाइक को दुकान पर खड़ा कर दिया गया. बाइक को दुकान पर खड़ा करने के बाद अद्वैत पैदल जाने लगा. उसी के बाद से उसका मोबाइल बंद हो गया.
रविवार को पुलिस ने शांतला प्वाइंट से अद्वैत का शोल्डर बैग और स्वेटर बरामद किया है. हैरान करने वाली बात है कि इस दौरान अद्वैत का कोई पता नहीं चल सका है. शिवगेंगे पहाड़ियों को काफी खतरनाक इलाका माना जाता है. पुलिस को आशंका है कि बारिश के कारण यहां से अद्वैत नीचे गिर गया होगा. शांताला प्वाइंट के पास से ही उसके सामान मिले हैं. पुलिस का मानना है कि संभव है कि अद्वैत यहां से फिसल गया हो या फिर जान देने की कोशिश की हो. पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है.
पुलिस की टीम की ओर से अद्वैत उपाध्याय के बैग की तलाशी ली गई है. बैग से लैपटॉप मिला. इसमें कुछ सर्च हिस्ट्री निकाली गई, जिससे परिवार के लोग सहम गए हैं. दावा किया गया है कि अद्वैत ने एआई से पूछा कि आखिर ऊंचाई से गिरने के बाद कैसे मौत होती है.
अद्वैत उपाध्याय की मंगेतर प्राप्ति चौहान हैं. उसी ने कडुगोडी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी. जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की. अद्वैत ने आईआईटी से पढ़ाई की है. उन्होंने साइबर सिक्योरिटी में मास्टर्स किया है. साल 2027 में उनकी शादी होनी थी. अद्वैत एक बड़े कारोबारी के बेटे हैं.