इस गिल्ट के साथ नहीं जी सकती...पानी में डूबा बच्चा तो मां ने भी छोड़ दी दुनिया, क्यों उठाया खौफनाक कदम?

Bengaluru News: बेंगलुरु में एक 11 महीने का बच्चा पानी की बाल्टी में डूब गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई. उसकी मौत के बाद बच्चे की मां ने भी सुसाइड कर लिया. उसने एक सुसाइड नोट लिखा, जिसपर ये बातें लिखीं.
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Bengaluru News: कभी-कभी ऐसे मामले सामने आते हैं जो अंदर तक लोगों को झकझोर देते हैं. वेस्ट बेंगलुरु से भी ऐसा ही मामला सामने आया है. यहां पर एक 11 महीने का बच्चा मां की लापरवाही से पानी की बाल्टी में डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई, मां इस सदमें को बर्दाश्त नहीं कर पाई और खुद सुसाइड कर लिया, उसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा जिसमें बच्चे की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराया है और कहा कि वह इस गिल्ट के साथ नहीं जी सकती. बच्चे की मौत के बाद मां ने उसे CPR देने के लिए ऑनलाइन सर्च भी किया लेकिन वह नहीं बच सका.
माना जा रहा है कि बच्चा, अगस्त्य, गलती से पानी से भरी बाल्टी में गिर गया, जबकि मां, 29 साल की प्रतिभा वाली थोड़ी देर के लिए दूर चली गई थीं. प्रतिभा एक टेकनीशियन थी और घर से काम कर रही थीं, जिस समय ये हादसा हुआ वो उस समय बच्चे के साथ अकेली थीं, जबकि उनके पति इंजीनियर महंतेश वाली काम पर गए हुए थे. पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक, प्रतिभा ने बच्चे को नहलाने के लिए बाल्टी भरी थी और खुद सूखे कपड़े लेने के लिए चली गईं.
इस दौरान बाथरूम का दरवाजा खुला रह गया था, जब प्रतिभा वापस आई तो उन्होंने बच्चे को पानी में बेहोश पाया, उसने उसे बाहर निकाला, बिस्तर पर लिटाया और डूबने के बाद किसी को होश में लाने के तरीके ऑनलाइन खोजे. उसने कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन (CPR) की कोशिश की, लेकिन बच्चे को होश में नहीं लाया जा सका. उसकी इंटरनेट सर्च हिस्ट्री से पता चलता है कि उसने फिर सुसाइड करने के तरीके खोजने की कोशिश की, पैरासिटामोल का ओवरडोज ले लिया और अपनी कलाई काट ली.
जब ये कोशिशें नाकाम रहीं तो उसने छत के हुक से बंधी साड़ी से फांसी लगाकर जान दे दी. घटना का पता तब चला जब महंतेश घर लौटा. डोरबेल बजाने और अपनी पत्नी को बुलाने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिलने पर, उसने घर में घुसने के लिए एक एक्स्ट्रा चाबी का इस्तेमाल किया. उसने प्रतिभा को लटका हुआ और बच्चे को बिस्तर पर मरा हुआ पाया, साथ में सुसाइड नोट और गोलियों की एक खाली पट्टी भी थी. इसके बाद उसने अपने परिजनों और पुलिस को खबर दी.
Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्यथित हों तो जीवन से हार मारने की कोई जरूरत नहीं. अच्छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्त हेल्पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.
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