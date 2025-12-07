Advertisement
नेपाली कपल का हैरतअंगेज कारनामा; नशीला पदार्थ खिलाकर चुरा ले गए जेवर, 1 महीने पहले ज्वाइन की थी नौकरी

Bengaluru News: वेस्ट बेंगलुरु में एक नेपाली कपल ने 54 साल की गायनेकोलॉजिस्ट को नशीला पदार्थ खिलाकर सोने के गहने, कैश और मोबाइल फोन चुरा लिए, इस कपल को उन्होंने एक ही महीने पहले काम पर रखा था.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Dec 07, 2025, 10:41 AM IST
नेपाली कपल का हैरतअंगेज कारनामा; नशीला पदार्थ खिलाकर चुरा ले गए जेवर, 1 महीने पहले ज्वाइन की थी नौकरी

Bengaluru News: वेस्ट बेंगलुरु से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां पर एक 54 साल की गायनेकोलॉजिस्ट को नशीला पदार्थ खिलाकर सोने के गहने, कैश और मोबाइल फोन चुरा लिया गया. इस घटना से परिवार पूरी तरह से दंग हो गया है. रात में उनके घर पर काम करने वाले कपल ने वारदात को अंजाम दिया और अगले दिन वो सुबह वो बेडरूम के दरवाजे के पास मिलीं, गायनेकोलॉजिस्ट सही से बोल भी नहीं पा रही थी. 

TOI की रिपोर्ट के मुताबिक डॉ. ललिता अपने बेडरूम के दरवाजे के पास मिलीं, वह परेशान थीं और मुश्किल से बोल पा रही थीं. परिवार ने घटना से ठीक एक महीने पहले एक जाने-माने बिचौलिए के जरिए नेपाल के एक कपल को नौकरी पर रखा था. कपल को III क्रॉस पर उनके मल्टी-स्टोरी घर के ग्राउंड फ्लोर पर ठहराया गया था. इस हादसे वाली रात को उनका बेटा सोने चला गया और फिर अगली सुबह अपनी मां को फर्श पर पड़ा हुआ पाया. साथ ही ये भी देखा कि कपल फरार था.

इसके बाद उसके बेटे निखिल ने रिश्तेदारों को बुलाया और डॉ. ललिता को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया. निखिल ने देखा कि 50 ग्राम सोने की मंगल्या चेन और 20 ग्राम सोने की चूड़ियां समेत कई कीमती सामान गायब थे. साथ ही कैश भी गायब था. गड़बड़ी का शक होने पर, निखिल ने घर का CCTV फुटेज देखा, जिससे पता चला कि 2 दिसंबर को रात 8.30 बजे, घरेलू नौकर बिपेंद्र अपने साथियों के साथ घर में घुसा था और रात करीब 10.45 बजे ग्राउंड फ्लोर से सामान लेकर चला गया. पता ये भी चला है कि नौकर ने सही डिटेल नहीं दी थी.

मामले को लेकर ब्यादरहल्ली पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) सेक्शन 306 के तहत केस दर्ज किया गया है. वहीं डिप्टी कमिश्नर ऑफ़ पुलिस (नॉर्थवेस्ट) डीएल नागेश ने कहा, हम लोगों को अपने एम्प्लॉईज का वेरिफिकेशन करवाने, ID प्रूफ और दूसरी डिटेल्स इकट्ठा करने की अहमियत याद दिलाते रहते हैं.

Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

bengaluru news

