Hindi Newsदेश

'अगर इमरजेंसी होती तो क्या होता...'? ट्रैफिक में फंसे शख्स ने बयां किया दुख, बेंगलुरु की सड़कों पर उठाए सवाल

Bengaluru News: बेंगलुरु शहर में काफी संख्या में लोग नौकरी करने जाते हैं. दिवाली के आते ही इस शहर में जाम की स्थिति बन गई है, जाम की स्थिति के बारे में एक व्यक्ति ने अपनी हताशा का जिक्र किया और सोशल मीडिया पर ये बात कही. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Oct 18, 2025, 05:49 PM IST
Bengaluru News: देशभर में दिवाली त्योहार को लेकर काफी ज्यादा उत्साह है. घरों से दूर रहने वाले लोग गांव की तरफ रूख कर चुके हैं, बाजारों और सड़कों पर भी भीड़ देखने को मिल रही है. इसी बीच बेंगलुरु के एक व्यक्ति ने शहर की जाम को लेकर सवाल खड़ा किया है, इस व्यक्ति को अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को जांच के लिए ले जाने में डेढ़ घंटे लग गए, जबकि इसकी दूरी केवल सात किमी थी. उसने सवाल किया कि क्या बेंगलुरु अब रहने लायक है? इस पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. 

युवक ने बयां किया दुख
वार्थुर के पास एचएएल रोड पर 7 किलोमीटर की दयनीय दूरी तय करने में डेढ़ घंटे लगे, मैं अपनी आठ महीने की गर्भवती पत्नी को नियमित जांच के लिए ले जा रहा था उस व्यक्ति ने कहा कि ट्रैफिक जाम के दौरान, उसे डर था कि क्या अभी कुछ बुरा हो रहा होगा, मैं सोचता रहा, क्या होगा अगर यह कोई बड़ी आपात स्थिति हो? क्या होगा अगर उसे अभी प्रसव पीड़ा शुरू हो जाए?

सरासर लाचारी घुटन पैदा कर रही है, आप बस एक धातु के बक्से में फंसे हुए, घड़ी की टिक-टिक देखते हुए बैठे हुए बत्तख की तरह हैं. इस सुविधा के लिए हम बेतहाशा सड़क कर चुकाते हैं, मुझे सच में लगता है कि इस शहर का अंत हो गया है, बुनियादी ढांचा पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है और ऐसा लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, ये कैसा दुःस्वप्न है.

लोगों ने दी प्रतिक्रिया
ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके बाद एक सोशल मीडिया यूज़र्स ने उस व्यक्ति से किसी दूसरे शहर में शिफ्ट होने का आग्रह किया ताकि बच्चे का जन्म सुचारू रूप से हो सके. एक अन्य ने लिखा कि मैं 28 साल का हूं बैंगलोर में पैदा हुआ और पला-बढ़ा हूं और मैं इसे अपनी हड्डियों में महसूस करता हूं अब घर से बाहर कदम रखना भी वाकई दुखद है क्योंकि यह उस शहर जैसा नहीं लगता जहां मैं पला-बढ़ा हूं.

वहीं एक व्यक्ति ने लिखा कि भाई, अगर हो सके तो अगले एक महीने के लिए, कम से कम अपने बच्चे के जन्म तक, बैंगलोर से बाहर चले जाओ. यह शहर अब सचमुच रहने लायक नहीं रहा. मुझे कभी-कभी आईटी कॉरिडोर में रहने वालों पर बहुत तरस आता है खासकर वे किस भयावह दुनिया में जी रहे हैं. 

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

