Advertisement
trendingNow13092305
Hindi NewsदेशVideo: 5 लाख में सेटिंग, 1 लाख एडवांस... रिश्वत लेते हुए पकड़ा तो जोर-जोर से चिल्लाने लगा पुलिसकर्मी

Video: 5 लाख में सेटिंग, 1 लाख एडवांस... रिश्वत लेते हुए पकड़ा तो जोर-जोर से चिल्लाने लगा पुलिसकर्मी

Bengaluru News: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक पुलिसकर्मी को चिल्लाते हुए देखा जा रहा है. जिसपर लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. इस पुलिसकर्मी को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Jan 31, 2026, 09:17 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Video: 5 लाख में सेटिंग, 1 लाख एडवांस... रिश्वत लेते हुए पकड़ा तो जोर-जोर से चिल्लाने लगा पुलिसकर्मी

Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, यहां पर एक पुलिस इंस्पेक्टर 4 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था. जब उस इंस्पेक्टर को लोकायुक्त अधिकारियों ने पकड़ा तो वो वर्दी में चिल्लाते हुए नजर आया है और गिरफ्तारी का विरोध कर रहा था. लोकायुक्त पुलिस के अनुसार, गोविंदराजू केपी अग्रहारा पुलिस स्टेशन से जुड़े थे, जिन्हें शहर में कथित तौर पर रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था.

1 लाख लिया था एडवांस
इंस्पेक्टर को एमडी अकबर (42) की शिकायत के बाद पकड़ा गया था, जिन्होंने आरोप लगाया था कि गोविंदराजू ने केपी अग्रहारा पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले के संबंध में उनकी मदद करने के लिए 5 लाख रुपये मांगे थे. शिकायत के आधार पर, लोकायुक्त पुलिस ने इंस्पेक्टर के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया. अधिकारियों ने कहा कि आरोपी ने पहले ही शिकायतकर्ता से 1 लाख रुपये ले लिए थे और कथित तौर पर बाकी ₹4 लाख लेते हुए पकड़ा गया.

 

Add Zee News as a Preferred Source

क्या बोले पूर्व कमिश्नर?
फिलहाल मामले की जांच चल रही है, इसे लेकर पुलिस ने कहा कि शिकायत करने वाले पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है और गोविंदराजू ने कथित तौर पर रिश्वत के बदले उसे जमानत दिलाने में मदद की पेशकश की है.  वीडियो पर रिएक्शन देते हुए बेंगलुरु के पूर्व पुलिस कमिश्नर भास्कर राव ने कहा कि इस घटना से पुलिस फोर्स की बदनामी हुई है. यह बहुत शर्मनाक व्यवहार है. वर्दी में ये शर्मनाक हरकत है. कर्नाटक में एक लाख से ज्यादा पुलिस वाले हैं जो खाकी वर्दी पहनकर ऐसी हरकतों से निराश महसूस करते हैं.

सोशल मीडिया पर क्या बोले लोग?
वहीं सोशल मीडिया पर इस वीडियो को पोस्ट करते हुए एक यूजर्स ने लिखा कि जब बेंगलुरु में एक पुलिस वाले को 4 लाख रुपये की घूस लेते हुए पकड़ा गया तो वो चिल्लाने लगा. उसने ये सब इसलिए किया ताकि लोग उससे सहानुभूति दिखाते हुए बचाने आएं. इस इंस्पेक्टर ने एक धोखाधड़ी के मामले में एक आदमी को फंसाने की धमकी दी थी. इस पर कमेंट करते हुए एक ने लिखा कि ऐसे काम लोग करते ही क्यों है? जब जानते हैं कि पकड़े जाने पर अंजाम क्या होगा. एक अन्य ने लिखा कि इस तरह की कार्रवाई होते रहने चाहिए ताकि प्रशासन में भी भ्रष्टाचार करने को लेकर डर बना रहे. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

bengaluru news

Trending news

Video: 5 लाख में सेटिंग, 1 लाख एडवांस...पकड़े जाने पर चिल्लाने लगा पुलिसकर्मी
bengaluru news
Video: 5 लाख में सेटिंग, 1 लाख एडवांस...पकड़े जाने पर चिल्लाने लगा पुलिसकर्मी
सुनेत्रा पवार की शपथ के बाद क्या महाराष्ट्र में होगा खेला? इन सवालों के जवाब बाकी!
Maharashtra politics
सुनेत्रा पवार की शपथ के बाद क्या महाराष्ट्र में होगा खेला? इन सवालों के जवाब बाकी!
पश्चिम बंगाल में ट्रक पार कर रहा था पुल, तभी भरभराकर गिरा ब्रिज,TMC पर बरसी BJP
West Bengal news
पश्चिम बंगाल में ट्रक पार कर रहा था पुल, तभी भरभराकर गिरा ब्रिज,TMC पर बरसी BJP
वे जो भी फैसला करेंगे, हम... सुनेत्रा के डिप्टी सीएम बनने को लेकर क्या बोले फडणवीस
Devendra Fadnavis
वे जो भी फैसला करेंगे, हम... सुनेत्रा के डिप्टी सीएम बनने को लेकर क्या बोले फडणवीस
मनरेगा में बदलाव के विरोध में इस सीएम ने रखा, दो घंटे का उपवास; जानिए क्या कहा?
Himachal Pradesh
मनरेगा में बदलाव के विरोध में इस सीएम ने रखा, दो घंटे का उपवास; जानिए क्या कहा?
अरब देशों के बड़े नेता दिल्ली में है, भारत कैसे अरब कूटनीति का केंद्रबिंदु बन रहा?
india arab foreign ministers meeting
अरब देशों के बड़े नेता दिल्ली में है, भारत कैसे अरब कूटनीति का केंद्रबिंदु बन रहा?
हवा निगल गई या केमिकल ने पिघलाया... बांके बिहारी मंदिर में कैसे गायब हो गई चांदी?
DNA
हवा निगल गई या केमिकल ने पिघलाया... बांके बिहारी मंदिर में कैसे गायब हो गई चांदी?
PM ने की वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बात, किन मुद्दों पर की चर्चा
World News
PM ने की वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बात, किन मुद्दों पर की चर्चा
आयकर छापेमारी के दौरान रियल एस्टेट कारोबारी की संदिग्ध हालात में गोली लगने से मौत
bengaluru news
आयकर छापेमारी के दौरान रियल एस्टेट कारोबारी की संदिग्ध हालात में गोली लगने से मौत
बिना सिफारिश 63,943 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी, मेरिट पर जॉब दे रही पंजाब की सरकार
Punjab
बिना सिफारिश 63,943 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी, मेरिट पर जॉब दे रही पंजाब की सरकार