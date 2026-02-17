हाथ में डायरी, कंधे पर बैग... पुलिस के वेश में चोरों ने घर में दी दस्तक, लाखों लूटकर हुए फरार

Bengaluru News: कभी-कभी ऐसे मामले सामने आते हैं जो लोगों को हैरत में डाल देते हैं. कुछ ऐसा ही मामला बेंगलुरु से सामने आया है. यहां पर एक घर में दो लोगों ने पुलिस ऑफिसर बनकर लाखों की कैश और सोने की ज्वेलरी लूट ली, यह घटना ब्यादरहल्ली इलाके में हुई, इसके बारे में जो भी सुन रहा है वो चौंक जा रहा है. जानिए क्या है पूरा मामला.

पुलिस बताकर घुस गए अंदर

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना के समय 53 साल के होम्बालेगौड़ा और उनकी पत्नी मंगलम्मा और उनका पोता घर के अंदर थे. बताया जा रहा है कि एक आरोपी सब-इंस्पेक्टर की यूनिफॉर्म पहने और डायरी लेकर एक प्राइवेट कार में आया था, जबकि दूसरा क्राइम सीन ऑफिसर बनकर एक बैग लेकर अंदर आया. उन्होंने खुद को लोकल पुलिस बताया और फिर वो घर में घुस गए.

आदमी को बना लिया बंधक

अंदर आने के बाद आरोपियों ने कथित तौर पर परिवार को बंदूक और चाकू से धमकाया और आदमी को बंधक बना लिया. इतना ही नहीं उसे और उसकी पत्नी दोनों को टेप से बांध दिया. फिर उन्होंने बेडरूम में तोड़फोड़ की और लगभग 20 लाख रुपये कैश और लगभग आधा किलो सोने की ज्वेलरी लेकर भाग गए. लुटेरों ने जाने से पहले कपल के मोबाइल फोन भी छीन लिए थे.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने शुरू की तलाश

बाद में उस आदमी ने पुलिस को बताया कि उसने उसकी डर की वजह से कीमती सामान भी दे दिया. उन्होंने हमलावरों से गुजारिश भी की कि अगर वे चाहें तो उसकी पत्नी का मंगलसूत्र ले लें, लेकिन आरोपियों ने कथित तौर पर उसे वहीं छोड़ दिया. भागने से पहले उन्होंने कथित तौर पर सबूत मिटाने के लिए घर से CCTV DVR निकाल लिए और अपने साथ ले गए. मामले को लेकर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों को पकड़ने के लिए तलाश शुरू कर दी है.