Advertisement
trendingNow13055259
Hindi NewsदेशVideo: इंस्टाग्राम से दोस्ती, फिर बनाया प्यार का दबाव, प्रपोजल ठुकराने पर की छोड़छाड़ और मारपीट

Video: इंस्टाग्राम से दोस्ती, फिर बनाया प्यार का दबाव, प्रपोजल ठुकराने पर की छोड़छाड़ और मारपीट

Bengaluru News: सोशल मीडिया पर एक हैरान करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है एक युवक एक महिला के साथ छेड़छाड़ कर रहा है और उसके साथ मारपीट कर रहा है. उसने ऐसा इसलिए किया क्यों महिला ने उसका प्रपोजल ठुकरा दिया था.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Dec 27, 2025, 02:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Video: इंस्टाग्राम से दोस्ती, फिर बनाया प्यार का दबाव, प्रपोजल ठुकराने पर की छोड़छाड़ और मारपीट

Viral Video: कभी-कभी ऐसे खौफनाक मामले सामने आते हैं जिसे सुनकर लोग हैरान हो जाते हैं, बेंगलुरु से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है, यहां पर  एक महिला के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई और उसे बीच सड़क पर सेक्सुअली हैरेस किया गया, उसके साथ ऐसा बर्ताव इसलिए किया गया क्योंकि उसने प्यार का प्रपोजल ठुकरा दिया था. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. 

गलत तरीके से महिला को छुआ
पुलिस के मुताबिक आरोपी नवीन कुमार एक कार में आया और कथित तौर पर महिला को परेशान करने लगा. शिकायत में कहा गया है कि उसने उसे गलत तरीके से छुआ, उसके कपड़े खींचे और मदद के लिए चिल्लाने के बावजूद उन्हें फाड़ने की कोशिश की, जिससे सड़क पर अफरा-तफरी मच गई, वीडियो में साफ-साफ नजर आ रहा है वह उसके सिर पर वार भी कर रहा है. 

ऐसे हुई थी दोस्ती
महिला ने पुलिस को बताया कि वह पहली बार 30 सितंबर, 2024 को इंस्टाग्राम के जरिए आरोपी के संपर्क में आई थी, उनकी शुरुआती दोस्ती कथित तौर पर हैरेसमेंट में बदल गई जब उसने उस पर अपना लव प्रपोजल स्वीकार करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया, इसी बीच लड़की टेलीकॉलर की नौकरी छोड़ दी और फिर इसके बाद एक PG में शिफ्ट हो गई, इसके बावजूद भी आरोपी उसका पीछा करता रहा. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

बना रहा था दबाव
उसकी शिकायत के आधार पर  ज्ञानभारती पुलिस ने FIR दर्ज की और आरोपी को ढूंढने और गिरफ्तार करने के लिए तलाश शुरू कर दी है. पुलिस उपायुक्त (साउथ वेस्ट) अनीता बी हड्डनवर ने कहा महिला ने शिकायत की कि वह आरोपी को इंस्टाग्राम से जानती थी और वह पिछले दो-तीन महीनों से उस पर प्यार करने का दबाव बना रहा था, 22 दिसंबर को उसने उसके साथ मारपीट की. मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

bengaluru news

Trending news

SIR का दबाव नहीं... बैंक से 50 लाख कर्ज लेकर भागा BLO; पश्चिम बंगाल पुलिस का खुलासा
BLO amit kumar
SIR का दबाव नहीं... बैंक से 50 लाख कर्ज लेकर भागा BLO; पश्चिम बंगाल पुलिस का खुलासा
इंस्टाग्राम से दोस्ती, फिर बनाया प्यार का दबाव, प्रपोजल ठुकराने पर की छोड़छाड़
bengaluru news
इंस्टाग्राम से दोस्ती, फिर बनाया प्यार का दबाव, प्रपोजल ठुकराने पर की छोड़छाड़
MGNREGA के खिलाफ देशभर की सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस, CWC में खड़गे ने बताया प्लान
Mallikarjun Kharge
MGNREGA के खिलाफ देशभर की सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस, CWC में खड़गे ने बताया प्लान
कुलदीप सेंगर को मिली राहत के खिलाफ CBI पहुंची SC, किस आधार पर दी चुनौती?
Kuldeep Sengar
कुलदीप सेंगर को मिली राहत के खिलाफ CBI पहुंची SC, किस आधार पर दी चुनौती?
'फर्जी वोटिंग में उन्होंने की है PHD..', फर्ज वोटरों को लेकर PMK ने स्टालिन को घेरा
Tamil Nadu news
'फर्जी वोटिंग में उन्होंने की है PHD..', फर्ज वोटरों को लेकर PMK ने स्टालिन को घेरा
क्या है अल-कायदा का डिजिटल कमांड? भारत में ऐसे बढ़ाना चाहता है जिहादी सोच
al-Qaeda
क्या है अल-कायदा का डिजिटल कमांड? भारत में ऐसे बढ़ाना चाहता है जिहादी सोच
'बांग्लादेश ही नहीं, बंगाल में भी हिंदू सुरक्षित नहीं...' भाजपा ने CM ममता को घेरा
Mamata Banerjee
'बांग्लादेश ही नहीं, बंगाल में भी हिंदू सुरक्षित नहीं...' भाजपा ने CM ममता को घेरा
अजित पवार को अपने साथ क्यों नहीं ले रही भाजपा? उधर चाचा के साथ भी जाने का प्लान फेल
Maharashtra elections
अजित पवार को अपने साथ क्यों नहीं ले रही भाजपा? उधर चाचा के साथ भी जाने का प्लान फेल
पूर्व IAS अधिकारी विनोद कुमार 12वीं बार दोषी करार, घोटाले के 15 मामले अब भी लंबित
Odisha
पूर्व IAS अधिकारी विनोद कुमार 12वीं बार दोषी करार, घोटाले के 15 मामले अब भी लंबित
दबाव का फैसला या नया राजनैतिक मोड़? मीरवाइज ने ‘हुर्रियत अध्यक्ष’ पद को कहा अलविदा
Mirwaiz Umar Farooq
दबाव का फैसला या नया राजनैतिक मोड़? मीरवाइज ने ‘हुर्रियत अध्यक्ष’ पद को कहा अलविदा