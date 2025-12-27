Video: इंस्टाग्राम से दोस्ती, फिर बनाया प्यार का दबाव, प्रपोजल ठुकराने पर की छोड़छाड़ और मारपीट

Viral Video: कभी-कभी ऐसे खौफनाक मामले सामने आते हैं जिसे सुनकर लोग हैरान हो जाते हैं, बेंगलुरु से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है, यहां पर एक महिला के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई और उसे बीच सड़क पर सेक्सुअली हैरेस किया गया, उसके साथ ऐसा बर्ताव इसलिए किया गया क्योंकि उसने प्यार का प्रपोजल ठुकरा दिया था. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है.

गलत तरीके से महिला को छुआ

पुलिस के मुताबिक आरोपी नवीन कुमार एक कार में आया और कथित तौर पर महिला को परेशान करने लगा. शिकायत में कहा गया है कि उसने उसे गलत तरीके से छुआ, उसके कपड़े खींचे और मदद के लिए चिल्लाने के बावजूद उन्हें फाड़ने की कोशिश की, जिससे सड़क पर अफरा-तफरी मच गई, वीडियो में साफ-साफ नजर आ रहा है वह उसके सिर पर वार भी कर रहा है.

ऐसे हुई थी दोस्ती

महिला ने पुलिस को बताया कि वह पहली बार 30 सितंबर, 2024 को इंस्टाग्राम के जरिए आरोपी के संपर्क में आई थी, उनकी शुरुआती दोस्ती कथित तौर पर हैरेसमेंट में बदल गई जब उसने उस पर अपना लव प्रपोजल स्वीकार करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया, इसी बीच लड़की टेलीकॉलर की नौकरी छोड़ दी और फिर इसके बाद एक PG में शिफ्ट हो गई, इसके बावजूद भी आरोपी उसका पीछा करता रहा.

बना रहा था दबाव

उसकी शिकायत के आधार पर ज्ञानभारती पुलिस ने FIR दर्ज की और आरोपी को ढूंढने और गिरफ्तार करने के लिए तलाश शुरू कर दी है. पुलिस उपायुक्त (साउथ वेस्ट) अनीता बी हड्डनवर ने कहा महिला ने शिकायत की कि वह आरोपी को इंस्टाग्राम से जानती थी और वह पिछले दो-तीन महीनों से उस पर प्यार करने का दबाव बना रहा था, 22 दिसंबर को उसने उसके साथ मारपीट की. मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है.