प्री नर्सरी पढ़ाई का सालाना खर्च 1.85 लाख रुपये? युवक के दावे पर छिड़ गई गरमागरम बहस

Bengaluru parent paid 1L 85K pre-nursery fee: दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां प्राइमरी एजुकेशन मुफ्त है. कुछ जगहों पर हाईस्कूल तक फ्री शिक्षा मिलती है. वहीं भारत के कुछ नामी गिरामी स्कूल इतनी ज्यादा फीस लेते हैं कि अभिभावकों के कंधे झुक जाते हैं. बेंगलुरू के एक पैरेंट ने रेडिट पर कुछ ऐसी आपबीती रामकहानी पोस्ट कर दी तो बवाल मच गया. अपनी पोस्ट ने यूजर ने लिखा देश में एजुकेशन सिस्टम का भगवान ही मालिक है. उसकी पोस्ट ने भारत में शिक्षा की आसमान छूती लागत पर एक बार फिर से बड़ी बहस छेड़ दी है.

साल भर की पढ़ाई का खर्चा 1.85 लाख रुपये?

रेडिट यूजर ने दावा किया कि शहर के एक स्कूल द्वारा उसे साझा की गई प्री-नर्सरी एडमिशन डिटेल के मुताबिक एक बच्चे की सालाना पढ़ाई का खर्च करीब 1.85 लाख रुपये है. पोस्ट के मुताबिक, इस डिटेल में ₹5,000 रजिस्ट्रेशन फीस, उपभोग्य सामग्रियों के लिए ₹28,240 (दो किश्त में देय), जून से नवंबर तक के लिए ₹91,200 और शेष वर्ष के लिए ₹60,800 का शैक्षणिक खर्च शामिल था.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- 13 साल में छोड़ा स्कूल, 20 साल की उम्र में रिटायरमेंट का ड्रीम! देखें कैसे Gen Z परिणीति बन गई AI एक्सपर्ट

'देश के किसी भी शहर में छोटे बच्चे से प्री-स्कूल की इतनी फीस वसूलना उचित है?

इस मामले पर आपके क्या विचार हैं और क्या आपको ऊपर बताई गई फीस उचित लगी?' यह पोस्ट तेजी से वायरल हुई, जिसे हजारों प्रतिक्रियाएं मिल चुकी हैं. जहां कुछ उपयोगकर्ताओं ने तर्क दिया कि शीर्ष स्तर के स्कूल हमेशा से महंगे रहे हैं, वहीं कई अन्य ने नियमन की कमी की आलोचना की, और ऐसे शुल्कों को अत्यधिक और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए वहन करने योग्य नहीं बताया. मूल पोस्ट करने वाले यूजर ने कहा, 'एक सीमा होनी चाहिए. अगर आप वो लिमिट नहीं क्रॉस कर सकते, ये सिस्टम का फेल्योर है. एक लाख रुपये की अधिकतम मूल्य सीमा होनी चाहिए, इससे ज्यादा फीस नहीं होनी चाहिए.'

आपको बताते चलें कि Zee Media इस रेडिट पोस्ट और उसके दावे की पुष्टि नहीं करता है.

FAQ-

सवाल- क्या भारत में क्वालिटी एजुकेशन बहुत मंहगी है?

जवाब- ऐसा सौ फीसदी सही नहीं है. लेकिन स्कूली फीस का ज्यादा होना भारत में एक ऐसा मुद्दा है जो बीते कुछ सालों में लगातार फुल स्पीड से सुर्खियां बटोर रहा है. कई स्कूलों की फीस वाकई इतनी महंगी है कि आम आदमी के बजट के बाहर है.

सवाल- इस पोस्ट के दावे का आधार क्या है?

जवाब- सोशल मीडिया पोस्ट पर ये दावा हुआ.