UBER कंपनी पर कैब ड्राइवरों ने लगाए गंभीर आरोप, पुलिस ने बरसाई लाठियां

Uber cab drivers protest: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित उबर के मुख्य कार्यालय में जमकर हंगामा देखने को मिला है. जहां, विरोध प्रदर्शन कर रहे कैब ड्राइवर्स पर बेंगलुरु पुलिस ने लाठियां भांजी है. घटना सोमवार की बताई जा रही है,जब सैकड़ों की संख्या में कैब ड्राइवर कंपनी पर भेदभाव और काम न देने के अलावा बहुत ज्यादा प्राइसिंग को लेकर हेड ऑफिस पहुंचे थे.

कन्नड़ ड्राइवर ने किया विरोध

दरअसल, हेड ऑफिस पहुंचे कैब ड्राइवर्स ने कंपनी पर कन्नड़ चालकों को ब्लॉक करने का आरोप लगाया है. कैब चालकों ने कहा कि बांग्लादेश और दूसरे राज्यों से आने वाले ड्राइवरों को ज्यादा अहमियत दी जा रही है, जबकि उनके लाइसेंस भी वैध नहीं हैं. भारत ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से इस पूरे विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया था. इस दौरान मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि पुलिस को भीड़ तितर-बितर करने के लिए लाठियां बरसानी पड़ गई. इतना ही नहीं, हेड ऑफिस की सुरक्षा को लेकर कर्नाटक स्टेट रिजर्व पुलिस यानि कि केएसआरपी की एक टुकड़ी को भी यहां तैनात तैनात किया गया है.

ड्राइवरों को किया नजरअंदाज

मामला उस समय ज्यादा गर्म हो गया जब कैब ड्राइवरों की भीड़ ज्यादा इकट्ठा हो गई. जिसके बाद उबर कंपनी के स्टाफ ने घबराकर दफ्तर का दरवाजा बंद कर दिया. उबर ड्राइवरों ने कंपनी पर बाहरी और विदेशी चालकों की गाड़ियों को ट्रिप की इजाजत देने का आरोप लगाया है. चालकों ने यह भी कहा कि उबर ऐप पर कन्नड़ ड्राइवर से जुड़ी गाड़ियों को नजरअंदाज किया जा रहा है. तो वहीं कुछ ड्राइवरों का कहना है कि उन्होंने उबर के भरोसे पर ही लाखों रुपए खर्च करके गाड़ियां खरीदी थी. लेकिन अब वो लोग ईएमआई तक नहीं भर पा रहे हैं, जिससे रोजमर्रा का खर्चा निकालना भी उनके लिए मुश्किल हो रहा है.

पुलिस ने किया लाठीचार्ज

कंपनी स्टाफ की तरफ से दरवाजा बंद करने पर तनाव बढ़ गया था, जिसके बाद पुलिस को मौके पर पहुंचकर लोहे के रॉड से दरवाजा खोलना पड़ा . हालांकि, इसके बाद ड्राइवर वहां से बाहर निकल गए थे लेकिन पुलिस अधिकारियों ने कंपनी से बात करके मामले को सुलझाने की कोशिश की. इसके बाद जब प्रदर्शनकारी वहां से जाने को राजी नहीं हुए तो अतिरिक्त पुलिस बलों को बुलाकर लाठीचार्ज करना पड़ा. लाठीचार्ज के बाद पुलिस ने कुछ कैब चालकों को हिरासत में भी लिया है.

इनपुट-आईएएनएस