Hindi Newsदेश

बेंगलुरु के फार्महाउस में रेव पार्टी का भंडाफोड़, 3 नाबालिग समेत 100 हिरासत में, पुलिस को मिला नशे का सामान-इंजेक्शन

Rave Party: फिलहाल पुलिस रेव पार्टी में शामिल 102  लोगों की मेडिकल जांच करवा रही है ताकि किसी भी तरह के नशीले पदार्थ के सेवन का पता लगाया जा सके.

 

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Nov 01, 2025, 08:17 PM IST
Bengaluru News: बेंगलुरु में चल रही संदिग्ध रेव पार्टी पर पुलिस ने छापेमारी की है. छापेमारी के दौरान पुलिस ने 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में भी लिया है. बेंगलुरु के बाहरी इलाके में चल रही रेव पार्टी पर पुलिस कार्रवाई के चलते हड़कंप मच गया. फिलहाल पुलिस रेव पार्टी में शामिल 102  लोगों की मेडिकल जांच करवा रही है ताकि किसी भी तरह के नशीले पदार्थ के सेवन का पता लगाया जा सके.

35 लड़कियां भी हिरासत में 
बेंगलुरु पुलिस ने दक्षिण के कग्गलीपुरा के एक परिसर पर छापेमारी के बाद 35 लड़कियों और तीन नाबालिगों समेत 100 से ज्यादा युवकों को हिरासत में लिया है. पुलिस जांच में सामने आया की ये पार्टी जेन जी नामक एक सोशल मीडिया ग्रुप के जरिए आयोजित की गई थी, इसमे ज्यादातर लोग 23 साल से कम उम्र के बताए गए हैं. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हिरासत में लिए गए सभी लोग बेंगलुरु के रहने वाले हैं. 

चार आयोजकों पर केस दर्ज 
पुलिस की तरह से हिरासत में लिए गए सभी लोगों के नाम और पते दर्ज कर लिए हैं. हालांकि, पुलिस की तरफ से उन सभी को रिहा करने से पहले नशीले पदार्थों के सेवन की पुष्टि के लिए मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया. पुलिस ने इस रेव पार्टी के आयोजन में शामिल चार आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज किया  है. 

बिना अनुमति पार्टी का आयोजन 

बेंगलुरु पुलिस की तरफ से ये छापेमारी स्थानीय लोगों द्वारा शिकायत दर्ज करवाने पर की गई है. दरअसल स्थानीय लोगों ने तेज आवाज और गड़बड़ी की शिकायत शनिवार सुबह लगभग 3 बजे पुलिस को की थी, जिसके बाद यहां छापेमारी की गई. पुलिस अधिकारियों की तरफ से इस बात की पुष्टि भी की गई की ये पूरा आयोजन बिना अनुमति के आयोजित किया गया था.

Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है.

Bengaluru Rave Party

