'हर जगह कूड़ा-कचरा फैला है, बदबू आती रहती है...', दो साल बाद बेंगलुरु लौटे शख्स ने लिखी पोस्ट, हो गई वायरल

Traffic Problems in Bengaluru: एक शख्स दो साल बाद बेंगलुरु आया और उसने जो देखा, उस पर एक पोस्ट लिखी. यह तेजी से वायरल हो गई. इस पर कुछ लोगों ने पॉजिटिव रिएक्शन दिया तो कुछ ने नेगेटिव.
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Bengluru Situation: बेंगलुरु के रहने वाले एक शख्स ने शहर की खस्ता हालत पर एक पोस्ट लिखा, जो आग की तरह वायरल हो गया. लोगों ने इस पर मिली-जुली प्रतिक्रिया दी है. एक्स पर आदित्य कुलकर्णी नाम के यूजर ने लिखा कि वह दो साल बाद बेंगलुरु वापस आए हैं. उन्होंने अपनी जो ऑब्जर्वेशन शेयर की हैं, उसमें शहर की एक निराशाजनक तस्वीर सामने आई है. इस जगह को सारी जिंदगी अपना घर कहते आए हैं.
कुलकर्णी ने लिखा, 'बेंगलुरु वापस शिफ्ट हुए तीन महीने हो चुके हैं और मैं कहना चाहूंगा कि जब मैं यहां नहीं था तो पिछले 2 साल में यह जगह काफी बदल गई है. अफसोस की बात है कि यह बदलाव बुरे के लिए हुआ है.'
मुख्य चिंताओं के बारे में बताते हुए, कुलकर्णी ने बड़े पैमाने पर हो रहे कंस्ट्रक्शन, गड्ढों से भरी सड़कों, कूड़े के ढेर और बिगड़ते ट्रैफिक की तरफ इशारा किया. उन्होंने इसे नागरिक बोध की बढ़ती कमी बताया.
It’s been more than 3 months since I moved back to Bangalore and I must say that the city has changed significantly in the 2 years I was away. The change has been for the worse, I’m afraid. There’s construction everywhere, roads are either dug up or full of potholes. There’s…
— Aditya Kulkarni (@adikulk) April 6, 2026
उन्होंने कहा, 'हर जगह कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है. सड़कें या तो खुदी हुई हैं या फिर गड्ढों से भरी हुई हैं. हर जगह कूड़ा-कचरा फैला है और पूरे शहर से गंदगी की बदबू आती है. ट्रैफिक की स्थिति और भी खराब हो गई है, और सड़कों पर नागरिक बोध की कमी देखना बेहद निराशाजनक है. मैं तो अब उस शहर को मुश्किल से ही पहचान पाता हूं, जो पूरी जिंदगी मेरा घर रहा है.'
कुलकर्णी के पोस्ट डालते ही इस पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई. कई यूजर्स ने कहा कि हालिया वर्षों में इन्फ्रास्ट्रक्चर और सिविक इश्यूज इन दिनों काफी बढ़ गए हैं.
एक यूजर ने लिखा, 'हां, बिल्कुल, सड़कें खराब होती जा रही हैं. उनकी ठीक से देख-रेख नहीं हो रही है. पक्की सड़कों को यहा-वहां खोदा जा रहा है. सड़कों के किनारों पर धूल जमा हो रही है, जो बारिश के बाद कीचड़ में बदल जाती है. फुटपाथ कूड़े-कचरे, पत्तों और न जाने कैसे-कैसे फेंके हुए कपड़ों से भरे पड़े हैं.'
एक अन्य यूजर ने लिखा, 'शिफ्ट होने के बाद 3 साल...हर साल चीजें बदतर होती जा रही हैं. अब वापस जाने की सोच रहा हूं. भाग जाओ भाई इससे पहले कि देर हो जाए, भाग जाओ!'
तीसरे यूजर ने लिखा, 'पिछले 10+ सालों से ट्रैफिक तो हमेशा से ही रहा है. मेट्रो का काम भी पिछले एक दशक से चल रहा है. सड़कों पर गड्ढे और सड़कों की कुल मिलाकर क्वॉलिटी तो बहुत पहले से ही खराब रही है. लेकिन कचरा? पिछले 2 सालों तक यह कभी कोई समस्या नहीं थी. ऐसा लगता है जैसे बेंगलुरु के लोग किसी तरह के एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हों.'
एक अन्य यूजर ने लिखा, 'मुझे समझ नहीं आता कि कैसे एक सरकार कचरा और सड़कों की देखभाल नहीं कर पा रही है.पॉलिसी बनाने के अलावा यही उनकी मुख्य जिम्मेदारी है. पानी प्राइवेट टैंकर्स से सप्लाई हो रहा है. अगर यही हाल रहा तो लोग बेंगलुरु से बाहर ऑप्शन्स देखने लगेंगे.'
हालांकि ऐसा नहीं है कि तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं आलोचना से भरी थीं. कुछ लोगों ने बेंगलुरु का बचाव करते हुए वहां मौजूद अवसर और सांस्कृतिक विविधता के बारे में बताया.
एक यूजर ने लिखा, 'मैं 16 साल से ज्यादा वक्त से बेंगलुरु में रह रहा हूं. मेरा अनुभव बेहद शानदार रहा है. बिल्कुल, शहर में कुछ इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़े मुद्दे हैं. लेकिन उन पर बेंगलुरु की कूल और वाइब्रेंट वाइब भारी पड़ जाती है. यह सचमुच मंत्रमुग्ध कर देने वाला और बेहद सुंदर है. मुझे उम्मीद है कि मौजूदा चुनौतियों को अच्छे से हल किया जाएगा.'
दूसरे यूजर ने लिखा, 'यह कई भारतीय शहरों की तुलना में बेहतर है. हमारे हिस्से के कुछ मुद्दे हैं. लेकिन यह भी तो देखिए कि हर दिन कितने लोग बेंगलुरु आते हैं. जब तक सरकार राज्य के अन्य शहरों पर फोकस नहीं करेगी, यह बदतर होता जाएगा.'
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