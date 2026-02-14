Advertisement
trendingNow13109813
Hindi Newsदेशतेज रफ्तार लॉरी से कार पर गिरा कंटेनर, बेंगलुरु में रोंगटे खड़े करने वाला हादसा; सॉफ्टवेर इंजीनियर की दर्दनाक मौत

तेज रफ्तार लॉरी से कार पर गिरा कंटेनर, बेंगलुरु में रोंगटे खड़े करने वाला हादसा; सॉफ्टवेर इंजीनियर की दर्दनाक मौत

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, यहां पर एक तेज रफ्तार से आ रही लॉरी पर रखा कंटेनर अचानक दाईं ओर झुक गया और एक कार पर गिर गया. इस हादस में एक शख्स की मौत हो गई है.

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Feb 14, 2026, 09:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

तेज रफ्तार लॉरी से कार पर गिरा कंटेनर, बेंगलुरु में रोंगटे खड़े करने वाला हादसा; सॉफ्टवेर इंजीनियर की दर्दनाक मौत

Karanataka Road Accident: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, यहां पर एक तेज रफ्तार से आ रही लॉरी पर रखा कंटेनर अचानक दाईं ओर झुक गया और एक कार पर गिर गया. इस हादस में एक शख्स की मौत हो गई है. मृतक की पहचान अनुदीप के तौर पर हुई है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे. 

ये हादसा चित्तूर-बेंगलुरु नेशनल हाईवे पर चित्तूर के बाहरी इलाके इरुवरम क्रॉस हुआ. हादसे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौके पर ही मौत हो गई. कंटेनर गिरने के बाद कार के पखच्चे उड़ गए. पूरा प्रकरण पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया. 

ऑफिस जा रहे इंजीनियर की मौत 

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने इस घटना को लेकर बताया कि मृतक अनुदीप (28), चित्तूर के पास गुडीपाला मंडल के रामापुरम गांव का रहने वाला था। वह बेंगलुरु में अपने काम की जगह जा रहा था, जब घर से निकलने के कुछ मिनट बाद ही यह हादसा हो गया। इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और लॉरी ड्राइवर को हिरासत में लिया गया है.  

खबर अपडेट की जा रही है... 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

Karnataka road accident

Trending news

तेज रफ्तार लॉरी से कार पर गिरा कंटेनर, बेंगलुरु में रोंगटे खड़े करने वाला हादसा
Karnataka road accident
तेज रफ्तार लॉरी से कार पर गिरा कंटेनर, बेंगलुरु में रोंगटे खड़े करने वाला हादसा
सरकार का तोहफा, सड़क हादसों के बाद होगा फ्री इलाज; क्या है PM RAHAT योजना?
PM Rahat Scheme
सरकार का तोहफा, सड़क हादसों के बाद होगा फ्री इलाज; क्या है PM RAHAT योजना?
नदी के नीचे दौड़ेगी ट्रेन और कार, देश की पहली ट्विन-ट्यूब अंडरवाटर टनल को हरी झंडी
twin tube Tunnel
नदी के नीचे दौड़ेगी ट्रेन और कार, देश की पहली ट्विन-ट्यूब अंडरवाटर टनल को हरी झंडी
पाकिस्तान को अब भारत देगा एक और चोट, 4 दशक से अधूरे पड़े वुलर बैराज पर दिखेगा एक्शन
hindi Jammu and Kashmir news
पाकिस्तान को अब भारत देगा एक और चोट, 4 दशक से अधूरे पड़े वुलर बैराज पर दिखेगा एक्शन
17 साल के लड़के ने नाबालिग दोस्तों के साथ 160 की स्पीड से दौड़ाई कार, खौफनाक हादसा
bengaluru news in hindi
17 साल के लड़के ने नाबालिग दोस्तों के साथ 160 की स्पीड से दौड़ाई कार, खौफनाक हादसा
‘झूठ बोलो, जोर से बोलो’, ट्रेड डील को लेकर राहुल गांधी पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह
amit shah
‘झूठ बोलो, जोर से बोलो’, ट्रेड डील को लेकर राहुल गांधी पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह
'कुछ लोग अभी कांप रहे हैं...', असम से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना
PM Modi in Assam
'कुछ लोग अभी कांप रहे हैं...', असम से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना
PM मोदी ने गुवाहाटी में खोला 3,030 करोड़ का सुपरब्रिज! सफर अब सिर्फ 7 मिनट में हो...
Narendra Modi
PM मोदी ने गुवाहाटी में खोला 3,030 करोड़ का सुपरब्रिज! सफर अब सिर्फ 7 मिनट में हो...
WATCH: फुटपाथ पर स्कूटी चढ़ाई तो अम्मा ने क्लास लगाई, स्वैग देखकर सीख ले रहे लोग
Kerala
WATCH: फुटपाथ पर स्कूटी चढ़ाई तो अम्मा ने क्लास लगाई, स्वैग देखकर सीख ले रहे लोग
'आतंकवाद गिन रहा आखिरी सांसें'- पुलवामा की बरसी पर बड़ा दावा, देश ने दी 40 वीरों...
pulwama attack
'आतंकवाद गिन रहा आखिरी सांसें'- पुलवामा की बरसी पर बड़ा दावा, देश ने दी 40 वीरों...