तेज रफ्तार लॉरी से कार पर गिरा कंटेनर, बेंगलुरु में रोंगटे खड़े करने वाला हादसा; सॉफ्टवेर इंजीनियर की दर्दनाक मौत

Karanataka Road Accident: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, यहां पर एक तेज रफ्तार से आ रही लॉरी पर रखा कंटेनर अचानक दाईं ओर झुक गया और एक कार पर गिर गया. इस हादस में एक शख्स की मौत हो गई है. मृतक की पहचान अनुदीप के तौर पर हुई है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे.

ये हादसा चित्तूर-बेंगलुरु नेशनल हाईवे पर चित्तूर के बाहरी इलाके इरुवरम क्रॉस हुआ. हादसे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौके पर ही मौत हो गई. कंटेनर गिरने के बाद कार के पखच्चे उड़ गए. पूरा प्रकरण पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया.

ऑफिस जा रहे इंजीनियर की मौत

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने इस घटना को लेकर बताया कि मृतक अनुदीप (28), चित्तूर के पास गुडीपाला मंडल के रामापुरम गांव का रहने वाला था। वह बेंगलुरु में अपने काम की जगह जा रहा था, जब घर से निकलने के कुछ मिनट बाद ही यह हादसा हो गया। इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और लॉरी ड्राइवर को हिरासत में लिया गया है.

खबर अपडेट की जा रही है...