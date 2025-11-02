बेंगलुरु में तेज रफ्तार एंबुलेंस का कहर, तोड़ी रेड लाइट, स्कूटर पर बैठे कपल को रौंदा

Bengaluru road accident: तेज रफ्तार और सड़क पर सरपट दौड़ती एक एम्बुलेंस ने देर रात रेड लाइट तोड़ते हुए बेंगलुरु की सड़क को खून से लाल कर दिया. आमजन की जान बचाने के लिए बनाई गई एम्बुलेंस ने बेंगलुरु में एक जोड़े को उस वक्त रौंद दिया जब वो ट्रैफिक नियमों को पालन करते हुए रेड लाइट पर रुके हुए थे. इसी दौरान रेड लाइट पर रुकी हुई गाड़ियों को एक अनियंत्रित एम्बुलेंस ने टक्कर मार दी. इस दर्दनाक सड़क हादसे में एक दम्पत्ति की मौके पर ही मौत हो गई. घटना शनिवार रात करीब 11 बजे बेंगलुरु के रिचमंड सर्कल के पास की बताई जा रही है.

दम्पत्ति की मौके पर मौत

निंयत्रण खोई हुई एम्बुलेंस ने तीन बाइकों को एक साथ टक्कर मारी, जिनमें से एक बाइक को एम्बुलेंस कई मीटर तक घसीटते हुए ले गई और आखिरकार पुलिस चौकी से टकराने के बाद रुक गई. एम्बुलेंस की टक्कर लगने से बाइक सवार 40 साल के इस्माइल और उनकी पत्नी समीन बानू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को इलाज के लिए नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. बेंगलुरु की सड़क पर अचानक हुए इस हादसे से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. घटना के बाद राहगीरों और स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की है.

पुलिस चौकी से टकराई एम्बुलेंस

हादसे के वक्त एम्बुलेंस पुलिस चौकी से टकराने के बाद पलट गई थी. जिसको बाद में राहगीरों ने उठाने की कोशिश भी की, जिसको हटाने का वीडियो भी सामने आया है. इस वीडियो में एम्बुलेंस की टक्कर लगने की वजह से क्षतिग्रस्त हुई बाइक और पुलिस चौकी भी नजर आ रही हैं. हादसे के बाद विल्सन गार्डन ट्रैफिक पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और निरीक्षण किया. पुलिस की तरफ से हादसे के कारणों की जांच शुरु कर दी गई है. पुलिस ने एम्बुलेंस ड्राइवर अशोक को भी हिरासत में लेकर मामला दर्ज कर लिया है.