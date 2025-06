Bangalore Stampede Videos: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत का जश्न मातम में बदल गया. बेंगलुरु में मची भगदड़ की जगह से 11 लोगों की मौत हो गई. 18 साल के बाद आईपीएल ट्रॉफी जीतने वाली टीम आरसीबी के फैंस लाखों की संख्या में जश्न मनाने पहुंचे थे. रिपोर्ट के मुताबिक एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की क्षमता 35 हजार लोगों की है, लेकिन यहां 2 से 3 लाख लोग पहुंच गए. घटना में करीब 50 से ज्‍यादा लोग घायल भी हुए हैं. जो वीडियोज आए हैं, वो भी काफी डराने वाले हैं.

You didn’t cancel the ceremony inspite of knowing that innocent Kannadiga are dying just 20 Meters away in Stampede.

Photo Optics with RCB was important for Congress Government.

Shame congress pic.twitter.com/jK5APu83FU — Vikram Pratap Singh (@VIKRAMPRATAPSIN) June 4, 2025

Humanity Lost today Johns, mufa and Chokli PR won’t show you this. Shame on RCB for celebrating even after the official news of 11 people dead.#chinnaswamystadium #stampede #RCB pic.twitter.com/lokItSQXf1 — श्रवण बिश्नोई (किसान) (@SharwanKumarBi7) June 4, 2025

Being an RCB fan myself, some of these people are just plain ridiculous. They've turned one guy into a god. This isn't fan enthusiasm, it's blind obsession and idolization. And look what this blind love got them - 15 lives lost.#chinnaswamystadium #stampede #RCB pic.twitter.com/b1KKIqGQhF — Nikhil Gupta (@thnikhilguptaa) June 4, 2025

भगदड़ की वजह?

कई मीडिया रिपोर्ट का कहना है कि चिन्नास्वामी स्टेडियम खिलाड़ियों के पहुंचने से पहले ही खचाखच भरा हुआ था. बाहर भारी संख्या में मौजूद फैंस अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे. यह देख सुरक्षाकर्मियों ने गेट पर ताला लगा दिया, लेकिन फैंस फिर भी नहीं माने और धक्का देकर गेट खोलने की कोशिश करने लगे. कई फैंस पेड़ पर चढ़कर, दीवार फांदकर स्टेडियम में घुसने की कोशिश करते नजर आए. हालात नहीं संभले तो कर्नाटक पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया. इसी दौरान भगदड़ मच गई.

स्लैब टूटने की वजह से भगदड़?

दूसरी तरफ कुछ मी‌डिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चिन्नास्वामी स्टेडियम परिसर के पास एक नाले को ढकने के लिए रखा गया अस्थायी स्लैब भीड़ के वजन से टूट गया. कई लोग इस स्लैब पर खड़े होकर टीम को देखने की कोशिश कर रहे थे. जब स्लैब अचानक टूटकर गिरा, तो वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई और भगदड़ जैसी स्थिति बन गई.