Hindi NewsदेशDNA: 9 हजार करोड़ की संपत्ति, दुनिया की महंगी गाड़ियों... फिर भी क्यों कर ली आत्महत्या?

DNA: 9 हजार करोड़ की संपत्ति, दुनिया की महंगी गाड़ियों... फिर भी क्यों कर ली आत्महत्या?

बेंगालुरू एक खरबपति कारोबारी चिरियनकांडथ जोसेफ रॉय ने खुदकुशी कर ली है. सीजे रॉय की संपत्ति 9 हजार करोड़ रूपये थी. उनके पास दुनिया की महंगी गाड़ियों का कलेक्शन था. वो प्राइवेट जेट के मालिक थे. उनके पास वो सबकुछ था जो एक अमीर आदमी के पास होता है और उनके ऊपर एक रुपये का कर्ज भी नहीं था. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Jan 31, 2026, 11:35 PM IST
DNA: 9 हजार करोड़ की संपत्ति, दुनिया की महंगी गाड़ियों... फिर भी क्यों कर ली आत्महत्या?

हर किसी की नज़र कल के बजट पर है. हर कोई देश के साथ-साथ अपनी व्यक्तिगत अर्थव्यस्था मजबूत होते देखना चाहता है. यही सच्चाई है. इसी लाभ के लिए सोने का वैश्विक खेल भी हो रहा है. महान दार्शनिक अरस्तु ने कहा था कि 'धन अर्जन का भी एक उद्देश्य और सीमा होनी चाहिए, असीम धन-संग्रह जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता.' लेकिन ये सच्चाई लोग स्वीकार नहीं कर पाते हैं. कुछ लोग अत्यधिक धन उपार्जन को ही अंतिम लक्ष्य बना लेते हैं. कभी-कभी इसका अंत कितना दर्दनाक होता है, उससे जुड़ी हुई ख़बर बेंगलुरू से आई है.

जहां एक खरबपति कारोबारी चिरियनकांडथ जोसेफ रॉय ने खुदकुशी कर ली है. सीजे रॉय की संपत्ति 9 हजार करोड़ रूपये थी. उनके पास दुनिया की महंगी गाड़ियों का कलेक्शन था. वो प्राइवेट जेट के मालिक थे. उनके पास वो सबकुछ था जो एक अमीर आदमी के पास होता है और उनके ऊपर एक रुपये का कर्ज भी नहीं था. सीजे रॉय एक जिंदादिल इंसान थे और जिंदगी को खुलकर जीते थे फिर भी उन्होंने आत्महत्या कर ली. सवाल है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? आखिर कौन सा सच उन्हें परेशान कर रहा था? अपनी चमक-दमक वाली जिंदगी के पीछे वो क्या छिपाना चाहते थे? अब हम इन सवालों का जवाब जानना चाहेंगे और खरबपति की खुदकुशी का DNA टेस्ट करेंगे.

अपनी पिस्टल से मार ली खुद को गोली
कॉन्फिडेंट ग्रुप के चेयरमैन सीजे रॉय का बेंगलुरू में बड़ा कारोबार है. सेंट्रल बेंगलुरु में रिचमंड सर्कल के पास कॉन्फिडेंट ग्रुप के ऑफिस में पिछले तीन दिनों से इनकम टैक्स विभाग की तलाशी चल रही थी. कल दोपहर 12 बजे फिर से इनकम टैक्स के अधिकारी पहुंचे. दोपहर 2 बजे सीजे रॉय अपने ऑफिस में आए. दोपहर ढाई बजे आयकर विभाग के अधिकारियों ने उनसे कुछ कागजातों पर सिग्नेचर करने के लिए कहा. दोपहर तीन बजे वो अपने केबिन में ये कहकर गए कि मां से बात करनी है. और फिर सवा तीन बजे के आसपास उन्होंने अपनी पिस्टल से खुद को गोली मार ली. रॉय की सुसाइड के बाद आयकर अधिकारी रेड की प्रोसेस बीच में छोड़कर चले गए. कर्मचारियों ने रॉय को अस्पताल पुहंचाया. लेकिन तब तक उनकी जान चली गई थी.

कभी सेल्समैन ने शो रूम से धक्का देकर बाहर निकाला था
बिजनेस टायकून सीजे रॉय ने अपने दम पर शून्य से शिखर तक सफर तय किया था. एक वक्त  था जब उन्हें एक कार शो रूम से धक्के मारकर बाहर कर दिया गया था. तब वो सिर्फ 13 साल के थे. उन्हें सेल्समैन ने ये कहकर शो रूम से बाहर निकाल दिया था कि तुम क्या कार खरीदोगे? इस अपमान को उन्होंने अपनी प्रेरणा का स्रोत बनाया और फिर उन्होंने धन के साथ-साथ कार संग्रह को भी अपना लक्ष्य बना लिया. सीजे रॉय ने 1994 में सवा लाख रुपये में पहली मारुति कार खरीदी थी. आज उनके पास 200 से ज्यादा लग्जरी कारे हैं. उनके गैराज में भारत ही नहीं दुनियाभर की सबसे तेज और महंगी कारें हैं.

महंगी कारों का कलेक्शन
उनके पास 12 रोल्स रॉयस, बुगाटी वेरॉन, फेरारी, कोएनिगसेग अगेरा, मैकलारेन, लैम्बोर्गिनी हुराकैन और एवेंटाडोर जैसी कारों का कलेक्शन है. कार को लेकर उनकी दीवानगी को ऐसे समझिए कि जिस कार को उन्होंने 1994 में खरीदा था उसे 1997 में बेच दिया. लेकिन 2025 में 10 लाख रुपये देकर फिर से उस मारुती कार को हासिल कर लिया. सीजे रॉय अक्सर कार के साथ अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी शेयर करते थे. उन्होंने अपनी आखिरी कार दिसंबर में खरीदी थी. वो खुलकर अपनी जिंदगी जी रहे थे. वो कार को अपने शौक की पराकाष्ठा कहते थे.  

36 साल की उम्र में खरीदा था पहला प्राइवेट जेट
सीजे रॉय जब 36 साल के थे, तब उन्होंने अपने लिए पहला प्राइवेट जेट खरीद लिया था. और वह भी बैंक से एक रुपया उधार लिए बिना. सीजे रॉय का कारोबार बेंगलुरू से लेकर दुबई तक फैला हुआ था. परिवार का दावा है कि सीजे रॉय के ऊपर एक भी रूपये का कर्ज नहीं था. उन्हें एक विजनरी कारोबारी के तौर पर देखा जाता था. सीजे रॉय को रियल कारोबार विरासत से मिली थी. उनकी मां छोटे-छोटे जमीन का टुकड़ा खरीदकर बेचती थीं. लेकिन सीजे रॉय ने खुद का साम्राज्य खड़ा किया.

दो दशकों में बढ़ाया कंपनी का कारोबार
उन्होंने 2005 में कॉन्फिडेंट ग्रुप की स्थापना की थी. शहर से बाहर जमीन खरीदकर घर बनाया. शुरुआत में खुद अपनी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने. रियलिटी शो में मुफ्त का फ्लैट देकर अपनी कंपनी का प्रचार किया. आज वही कॉन्फिडेंट ग्रुप रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में एक जाना‑माना नाम है. पिछले दो दशकों में कंपनी ने कर्नाटक, केरल और देश के दूसरे हिस्सों में अपना कारोबार बढ़ाया. सीजे रॉय को एक सक्रिय और काबिल कारोबारी के रूप में जाना जाता था, जिन्होंने कंपनी की ग्रोथ रणनीति और संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उनके खुद के पास बेंगलुरु में लांगफोर्ड टाउन के अलावा, मुंबई, दुबई और लॉस एंजिल्स में आलिशान घर है. ऐसे कारोबारी ने खुद अपनी जान ले ली. , सीजे रॉय की खुदकुशी के इर्द-गिर्द कई थ्योरी घूम रही है. 

  • परिवारवालों का आरोप है कि बिना आधार लगातार आयकर विभाग की छापेमारी से वे परेशान थे.

  • तो  दूसरी तरफ ये भी दावा किया जा रहा है कि छापों के दौरान आय से अधिक संपत्ति से जुड़े कुछ सबूत मिले थे.  

  • बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर ने जांच के लिए SIT बना दी है.

  • हम आपको सुनाते हैं कि पुलिस क्या कह रही है.  

सीजे रॉय की खुदकुशी पर हो रही सियासत
पहली बार 3 दिसंबर 2025 को केरल से आयकर टीम आई थी और कुछ दिन बेंगलुरु में रुकी थी. सीजे रॉय की कंपनी की जांच पड़ताल की थी. इसके बाद वह 28 जनवरी को आई. तब सीजे रॉय  दुबई में थे, वहां से उन्हें बुलाया गया. सीजे रॉय स्लोवाक गणराज्य के कर्नाटक और केरल के लिए मानद कौंसल भी थे. मतलब वो स्लोवाक गणराज्य देश की ओर से भारत में कर्नाटक और केरल राज्यों के लिए ऐसे स्थानीय प्रतिनिधि थे जो दोनों पक्षों के संबंधों को सुगम बनाता है. कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है. उसका आरोप है कि 57 साल के सीजे रॉय आईटी अधिकारियों के मानसिक दबाव को नहीं झेल पाए. सीजे रॉय की खुदकुशी पर कैसे सियासत हो रही है, वो भी हम आपको सुनाना चाहेंगे.

सियासत अपनी जगह, लेकिन बड़े बिजनेस...
राजनीति अपनी जगह है, लेकिन देश के बड़े बिजनेस टायकून की खुदकुशी की असली वजह भी अवश्य सामने आनी चाहिए. हालांकि मानवीयता के आधार पर इस खुदकुशी का एक दूसरा पक्ष भी जरूर देखा जाना चाहिए. वो भी तब जब समूची दुनिया में संपत्ति बनाने और जुटाने की होड़ लगी हुई है. हर कोई अधिक से अधिक संपत्ति इकट्ठा कर लेना चाहता है. एक-दूसरे से आगे निकलन के प्रतिस्पर्धा कर रहा है. तब सीजे रॉय की खुदकुशी बताती है कि  ऊपर से भरे हुए ऐसे लोग अंदर से कितने कमजोर होते हैं. इसीलिए गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि "जिसके पास बहुत है, पर जो रुकना नहीं जानता, वह भीतर से खाली ही रहता है."

