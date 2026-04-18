LPG के बाद अब बिजली का झटका, महंगी होने जा रही इलेक्ट्रिसिटी; कितना यूनिट बढ़ेगा बिल?

Bengaluru Power Supply: बेंगलुरु में अब बिजली थोड़ी महंगी होने वाली है. बता दें कि कर्नाटक इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (KERC) की ओर से कर्नाटक में एनुअल पर्फोर्मेंस रिव्यू के आदेश के तहत बैंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी ( BESCOM) के लिए रेवेन्यू डेफिसिट प्लानिंग को मंजूरी दी गई है. इससे बिजली में मामूली सी वृद्धि होगी. रेगुलेटर ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए BESCOM के परफॉर्मेंस पर अपने आदेश में 34,087.94 करोड़ रुपये की एग्रीगेट रेवेन्यू रिक्वायरमेंट (ARR) को मंजूरी दी है और कंपनी को वित्त वर्ष 2026-27 से अपने राजस्व घाटे की वसूली करने की अनुमति दी है.

थोड़ा-थोड़ा बढ़ेगा बिल

BESCOM ने सालभर के लिए 2 हजार करोड़ के राजस्व घाटे की सूचना दी है. इसकी भरपाई के लिए, KERC ने FY25 ट्रू अप चार्जेस नाम की प्रक्रिया तहत 12 महीनों की किस्तों में वसूली की अनुमति दी है. इसलिए एक ही बार में बढ़ोतरी के बदले उपभोक्ताओं को समय-समय पर अपने मासिक बिलों में थोड़ी-थोड़ी अतिरिक्त राशि जुड़ती हुई दिखाई देगी.

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कितना बढ़ेगा बिल?

यह आदेश BESCOM कस्टमर्स के लिए पहले से स्वीकृत 56 पैसे प्रति यूनिट की टैरिफ बढ़ोत्तरी के साथ आया है. वास्तविक सुधार के साथ-साथ, इससे पूरे बेंगलुरु में इलेक्ट्रिसिटी बिलों में अचानक वृद्धि के बदले मामूली वृद्धि होने की उम्मीद है. BESCOM ने 3,164.79 करोड़ रुपये का कैपिटल एक्सपेंडीचर भी दर्ज किया, जो पहले सैक्शंड अमाउंट से ज्यादा था.

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अधिकतर खर्च की मंजूरी

एडजस्मेंट के बाद KERC ने जांच करने के बाद अधिकतर खर्च की मंजूरी दी, जबकि कुछ मामूली अस्वीकृतियों को चिह्नित किया और भविष्य में प्रोजेक्ट इवैलुएशन को और ज्यादा सख्त करने का आदेश दिया, जहां बेंगलुरु को BESCOM के घाटे के कारण वृद्धि का सामना करना पड़ रहा है तो वहीं कर्नाटक में मुनाफा पाने वाली अन्य पावर सप्लाई कंपनियों की परफॉर्मेंस लिंक्ड अप्रोच के तहत टैरिफ में कमी की गई है.