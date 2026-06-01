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Hindi Newsजरा हटकेमेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, राज्यपाल के काफिले के लिए रुका ट्रैफिक, तो भड़क उठा शख्स; कहा- हमारी कोई अहमियत नहीं है क्या?

'मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है', राज्यपाल के काफिले के लिए रुका ट्रैफिक, तो भड़क उठा शख्स; कहा- हमारी कोई अहमियत नहीं है क्या?

बेंगलुरु में एक शख्स ने सड़क पर वीआईपी कल्चर के खिलाफ प्रदर्शन किया. कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत के काफिले के लिए सड़कों पर आम लोगों का ट्रैफिक रोक दिया गया, जिसके बाद वह विरोध जताते हुए उसी सड़क पर बैठ गया. अब इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ गई हैं. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Jun 01, 2026, 07:53 PM IST
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फोटो- स्क्रीनग्रैब
फोटो- स्क्रीनग्रैब

VIP Culture India: बेंगलुरु में ट्रैफिक की समस्या काफी पुरानी है, जिस कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. कर्नाटक की राजधानी में पीक आवर्स में तो सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आते हैं. इस बीच बेंगलुरु से एक ऐसा विरोध प्रदर्शन सामने आया है, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. 

दरअसल, बेंगलुरु में एक शख्स ने सड़क पर वीआईपी प्रोटोकॉल के खिलाफ प्रदर्शन किया. दावा है कि कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत के काफिले के लिए सड़कों पर आम लोगों का ट्रैफिक रोक दिया गया, जिसके बाद वह विरोध जताते हुए उसी सड़क पर बैठ गया, जहां से राज्यपाल का काफिला गुजरना था. शख्स का कहना है कि उसकी पत्नी गर्भवती है और वीआईपी ट्रैवेल के कारण दंपती जाम में फंस गए. शख्स का सवाल है कि वीआईपी की आवाजाही के लिए आम नागरिकों को क्यों असुविधा हो रही है. 

सामने आया मामले का वीडियो 

यह पूरा घटनाक्रम सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें देखा जा सकता है कि वह व्यक्ति बार-बार ट्रैफिक कर्मियों से कह रहा है कि उसकी पत्नी गर्भवती है और उसको अन्य कई काम निपटाने है. पुलिकर्मियों से बहस के दौरान शख्स ने कहा कि मेरी पत्नी गर्भवती है। आपने सिग्नल क्यों बंद कर रखा है? क्या राज्यपाल वीआईपी हैं, इसका मतलब यह है कि हम कोई नहीं हैं?

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कहां का है पूरा मामला? 

बता दें कि यह घटना बेंगलुरु के ओल्ड एयरपोर्ट रोड पर आईएसआरओ जंक्शन के पास की है. यहां पर अंडरपास के निर्माण के कारण पहले ही काफी जाम रहता है. कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि राज्यपाल के काफिले के लिए करीब 30 मिनट तक यातायात को रोक दिया गया था, जिस कारण वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. शख्स के विरोध के बाद पुलिस वाले ने उससे हटने के लिए कहा और मनाने की कोशिश की. इसके साथ ही यह भी आश्वस्त किया कि वह भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, जितना कोई वीआईपी. 

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सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस 

सोशल मीडिया पर सामने आए इस वीडियो ने वीआईपी संस्कृति और प्रमुख शहरों में बढ़ रहे यातायात कुप्रबंधन पर एक बहस छेड़ दी है. इस पूरे मसले पर इंफोसिस के पूर्व सीएफओ मोहनदास पाई ने भी अपनी बातों को रखा है और अधिकारियों से अनुरोध किया कि वह वीआईपी मूवमेंट के दौरान आम लोगों को कम से कम ट्रैफिक में खड़ा करें और नागरिकों के प्रति भी अधिक सम्मान की मांग की है. 

मामले की जांच शुरू 

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने कथित तौर पर घटना और सड़क बंद रहने की अवधि की जांच शुरू कर दी है.  टीओआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारी ने कहा कि हम एचएएल हवाई अड्डे से उस स्थान तक सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे हैं, जहां उस व्यक्ति ने सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया था. यदि वाहनों को 30 मिनट तक रोका गया था, तो ट्रैफिक टीम के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. 

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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