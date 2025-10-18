Advertisement
trendingNow12966756
Hindi Newsदेश

27 महीने से नहीं मिली सैलरी, शख्स ने दफ्तर के आगे किया सुसाइड; बीजेपी का सवाल- क्‍या यही कर्नाटक मॉडल है?

बेंगलुरु में एक वॉटरमैन ने 27 महीनों से सैलरी ना मिलने के चलते सरकारी दफ्तर के सामने खुदकुशी कर ली है. आत्महत्या के बाद सियासी माहौल गरमा गया है. भाजपा ने भी कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार को घेरना शुरू कर दिया है. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Oct 18, 2025, 12:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

27 महीने से नहीं मिली सैलरी, शख्स ने दफ्तर के आगे किया सुसाइड; बीजेपी का सवाल- क्‍या यही कर्नाटक मॉडल है?

Karnataka: कर्नाटक के चामराजनगर जिले में एक पानी सप्लाई करने वाले कर्मचारी ने सैलरी न मिलने और अधिकारियों की प्रताड़ना से तंग आकर खुदकुशी कर ली. आत्महत्या करने वाले शख्स का नाम चिक्कोसा नायक बताया गया है, जो 2016 से होंगनूर ग्राम पंचायत में वाटरमैन के तौर पर काम कर रहे थे. खुदकुशी से पहले छोड़ी गई चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि पिछले 27 महीनों से उन्हें वेतन नहीं मिला था. कई बार पंचायत विकास अधिकारी (PDO) और ग्राम पंचायत अध्यक्ष से तनख्वाह दिलाने की गुहार लगाई लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया. उन्होंने जिला पंचायत के सीईओ तक भी शिकायत कीपर वहां से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई.

27 महीने से नहीं मिली सैलरी

नायक ने लिखा,'मैं 2016 से पानी सप्लाई का काम कर रहा हूं. 27 महीने से तनख्वाह नहीं मिली. अगर छुट्टी मांगता था तो कहा जाता था कि पहले अपनी जगह किसी को लगाओ. सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक ऑफिस में रहना पड़ता था. मैं PDO और मोहन कुमार की प्रताड़ना से परेशान होकर जान दे रहा हूं.' उन्होंने अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग भी की.

यह भी पढ़ें: टीचर ने पढ़ाया साइबर क्राइम का पाठ, छात्र ने कर ली आत्महत्या, शिक्षक-प्रिंसिपल सस्पेंड

Add Zee News as a Preferred Source

एक्शन में आई पुलिस

घटना के बाद पुलिस ने PDO, ग्राम पंचायत अध्यक्ष और उनके पति के खिलाफ एससी-एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है. वहीं जिला पंचायत सीईओ ने पंचायत विकास अधिकारी रामे गौड़ा को लापरवाही और सेवा नियमों के उल्लंघन के आरोप में निलंबित कर दिया.

भाजपा ने सरकार को घेरा

इस घटना पर बीजेपी ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की सरकार पर तीखा हमला बोला. पार्टी ने कहा,'कांग्रेस सरकार के आत्महत्या राज का एक और शिकार बन गया एक गरीब कर्मचारी.' बीजेपी ने आरोप लगाया कि सरकार की नाकामी और कर्ज़ में डूबी हालत के कारण कर्मचारियों को महीनों तक वेतन नहीं दिया जा रहा. भाजपा ने कहा,'सिर्फ दो दिन पहले ही कलबुर्गी में एक लाइब्रेरियन ने सैलरी न मिलने से आत्महत्या की थी और अब एक और जान चली गई. क्या सरकार के पास दिल नहीं है? इंसानियत नहीं है?'

यह भी पढ़ें:
IIT बॉम्बे के हॉस्टल में ‌इतना बड़ा कांड! दोस्त से मिलने आया एमटेक का छात्र, लड़कों को बॉथरूम मे नहाते देख बदली नियत और फिर...

 यही 'कर्नाटक मॉडल' है

इसके अलग कर्नाटक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आर अशोक ने शनिवार को राज्य की कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्य को दिवालिया बना दिया है और राजनीतिक स्वार्थ के लिए सरकारी पैसों का दुरुपयोग कर रही है. यह बयान तब आया जब कर्नाटक स्टेट कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने ₹3300 करोड़ की बकाया रकम न मिलने पर हड़ताल की चेतावनी दी.

आर अशोक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा,'राहुल गांधी जी, क्या यही आपका 'कर्नाटक मॉडल' है? भ्रष्ट और शोषक के राज में कर्नाटक दिवालिया हो चुका है. ठेकेदार ₹33000 करोड़ की बकाया राशि की मांग कर रहे हैं. सिंचाई से लेकर आवास विभाग तक, हर विभाग पैसा न मिलने से जूझ रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने अपनी कुर्सियां बचाने और राजनीतिक खेलों के लिए सरकारी खजाना खाली कर दिया है.'

Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्‍मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मानने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्‍पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क...और पढ़ें

TAGS

Bengaluru

Trending news

बताऊं क्या तुझे ऐ हम-नशीं... 'डिजिटल दौर में भी आशिकों का इलाज हैं मजाज़ की गजलें
Majaz Lucknawi
बताऊं क्या तुझे ऐ हम-नशीं... 'डिजिटल दौर में भी आशिकों का इलाज हैं मजाज़ की गजलें
'इससे अच्छा तो मेरा...', इंडिगो के लजीज खाने में नहीं मिला 'स्वाद', क्यों छिड़ी बहस?
Indigo flight
'इससे अच्छा तो मेरा...', इंडिगो के लजीज खाने में नहीं मिला 'स्वाद', क्यों छिड़ी बहस?
27 महीने से नहीं मिली सैलरी, दफ्तर के आगे किया सुसाइड; BJP बोली- यही कर्नाटक मॉडल है
Bengaluru
27 महीने से नहीं मिली सैलरी, दफ्तर के आगे किया सुसाइड; BJP बोली- यही कर्नाटक मॉडल है
हमले में मारे गए क्रिकेटर तो अफगानिस्तान ने रद्द की पाकिस्तान के साथ सीरीज
pakistan afghanistan
हमले में मारे गए क्रिकेटर तो अफगानिस्तान ने रद्द की पाकिस्तान के साथ सीरीज
OPINION: जेंटलमैन गेम तक पहुंचे खून के छींटे... खेल सिर्फ पिच तक नहीं रह गया
Pakistan
OPINION: जेंटलमैन गेम तक पहुंचे खून के छींटे... खेल सिर्फ पिच तक नहीं रह गया
बिहार के पास क्या बचा? आलू ,बालू और लालू... हरिवंश ने बताया नीतीश कुमार ने क्या दिया
nitish kumar
बिहार के पास क्या बचा? आलू ,बालू और लालू... हरिवंश ने बताया नीतीश कुमार ने क्या दिया
कहीं पर खनकन, तो कहीं पर चीखने की आवाजें; इन दरवाजों के अंधेरे में दफ्न हैं कई राज
Mysterious Doors
कहीं पर खनकन, तो कहीं पर चीखने की आवाजें; इन दरवाजों के अंधेरे में दफ्न हैं कई राज
हम सभी सुसाइड करना चाहते हैं... 100 गांववालों ने पीएम से क्यों मांगी ऐसी परमिशन?
Maharastra News
हम सभी सुसाइड करना चाहते हैं... 100 गांववालों ने पीएम से क्यों मांगी ऐसी परमिशन?
हर शब्द, हर कॉमा का मतलब है...ट्रांसलेशन का कबाड़ा देख गुस्सा गए सुप्रीम कोर्ट के जज
Supreme Court News
हर शब्द, हर कॉमा का मतलब है...ट्रांसलेशन का कबाड़ा देख गुस्सा गए सुप्रीम कोर्ट के जज
PAK की मानसिकता सैन्‍य समाज वाली, मजहब का चढ़ा मुलम्‍मा; टोनी एबॉट का विस्फोटक बयान
Tony abott
PAK की मानसिकता सैन्‍य समाज वाली, मजहब का चढ़ा मुलम्‍मा; टोनी एबॉट का विस्फोटक बयान