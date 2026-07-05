/अल नीनो के खतरे के बीच बेंगलुरु का बड़ा फैसला, लागू हुए 3 नए Water Rules, गलती की तो लगेगा भारी जुर्माना

BWSSB New Rules: देश में मानसून पर अल नीनो का साया मंडरा रहा है और इसका सबसे बड़ा असर टेक सिटी बेंगलुरु पर दिखने लगा है. कम बारिश के अनुमान और पानी की संभावित किल्लत को देखते हुए बेंगलुरु वॉटर बोर्ड ने अभी से जरूरी कदम उठा लिए हैं. शहर को सूखे से बचाने के लिए प्रशासन ने तीन नए और बेहद सख्त नियम लागू कर दिए हैं. नए नियमों की अनदेखी करने वालों को न सिर्फ 5,000 रुपये का भारी जुर्माना लगेगा, बल्कि पानी की सप्लाई भी सीधे 50% काट दी जाएगी. आइए जानते हैं बेंगलुरू वॉटर का अल नीनो को लेकर क्या नियम बनाया है...
बेंगलुरु वॉटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड BWSSB की चेयरपर्सन डॉ. मंजुला ने कहा कि अनियमित मानसून को देखते हुए यह फैसला लिया गया है, जिससे पानी की बर्बादी को रोका जा सके और लोग इसका समझदारी से इस्तेमाल करें. ये नए नियम भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IISc की जल प्रबंधन रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर तैयार किए गए हैं.
पानी संकट से बचने के लिए बेंगलुरु वॉटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने तीन नियम लागू किए हैं, जिनका पालन सबको करना होगा.
बेंगलुरू के सभी रिहायशी मकानों, अपार्टमेंट्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स, सरकारी ऑफिसों, होटलों और फैक्ट्रियों में पानी के नलों में एयरेटर लगाना अब जरूरी कर दिया गया है. बोर्ड के अनुसार, इससे पानी के इस्तेमाल पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन पानी की खपत 30 से 50% तक कम हो जाती है.
गाड़ियां धोने, बगीचों में पानी डालने, सड़कों-फुटपाथों की सफाई और कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण के कामों में अब पीने के पानी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा. इन कामों के लिए रीसाइकिल किए गए पानी का इस्तेमाल करने के लिए दिए गए हैं.
प्राइवेट और पब्लिक, दोनों तरह के स्विमिंग पूल में अब पीने का पानी भरने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है. पूल मालिकों को इसके लिए ट्रीटेड पानी या किसी अन्य वैकल्पिक व्यवस्था का सहारा लेना होगा.
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अगर कोई इन नियमों को नहीं मानता है, तो उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. सिर्फ इतना ही नहीं, बेंगलुरु वॉटर सप्लाई एंड सीवरेज एक्ट 1964 के तहत बोर्ड पानी की सप्लाई में 50% तक की कटौती भी कर सकता है. अगर कोई बार-बार नियम तोड़ता है, तो उस पर हर दिन 500 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगेगा और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.