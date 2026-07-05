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अल नीनो के खतरे के बीच बेंगलुरु का बड़ा फैसला, लागू हुए 3 नए Water Rules, गलती की तो लगेगा भारी जुर्माना

Bengaluru Water Crisis: देश में अल नीनो के साए और कम बारिश के अनुमान के बीच बेंगलुरु में पानी का बड़ा संकट मंडरा रहा है. इससे निपटने के लिए बेंगलुरु वॉटर बोर्ड ने 3 सख्त नियम लागू कर दिए हैं. नियमों की अनदेखी पर 5,000 रुपये जुर्माना और 50% तक पानी की कटौती होगी.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 05, 2026, 12:19 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 12:19 PM IST
अल नीनो के खतरे के बीच बेंगलुरु का बड़ा फैसला, लागू हुए 3 नए Water Rules, गलती की तो लगेगा भारी जुर्माना
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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