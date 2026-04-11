500 रुपये वाला गजब टास्क! लड़की दिनभर घूमी-फिरी... ऐश की, फिर भी 200 बचा लिए, कैसे?

Bengaluru Women Survives In 500 Rs: बेंगलुरु जैसे महंगे शहर में जहां एक कॉफी पीने में भी जेब ढीली हो जाती है. वहीं एक महिला ने कैसे इस बड़े शहर में एक दिन केवल 500 रुपये में बिताया.
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Bengaluru News: महंगाई के इस जमाने में 500 रुपये भी आजकल 5 रुपये के बराबर ही लगते हैं. बेंगलुरु जैसे बड़े शहर की बात करें तो यहां रहने के लिए आपका बैंक पैसों से भरा जरूर रहना चाहिए. वहीं अब बेंगलुरु में रहने वाली एक बंगाली महिला ने कुछ ऐसा किया है, जिसके चलते वह अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है. बता दें कि महिला ने 1 दिन में केवल 500 रुपये के साथ रहने की कोशिश की है.
प्रियंका मंडल नाम की इस महिला ने केवल 500 रुपये में अपना बजट एक्सपेरिमेंट डॉक्यूमेंट किया, जिसमें उन्होंने दिखाया कि कैसे इतने से पैसों में उसने बेंगलुरु जैसे शहर में अपने खाने-पीने, ट्रैवल और छोटे ब्रेक्स को मैनेज किया. वीडियो में लड़की ने अपना एक्सपीरियंस बताते हुए कहा,' क्या आप बेंगलुरु जैसे महंगे शहर में 500 रुपये के साथ सर्वाइव कर सकते हैं? मैंने इस ट्राई किया और इसका रिजल्ट बेहद चौंकाने वाला था. मैंने अपने सुबह की शुरुआत इडली के साथ और ईमानदारी से कहूं तो मैंने कैब की जगह मेट्रो का इस्तेमाल किया. मैंने बीच में छोटा सा टी ब्रेक लिया. लंच मेरे लिए थोड़ा महंगा था, लेकिन मैंने 120 रुपये का थाना खाया.'
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प्रियंका ने बताया कि दिन बढ़ने के साथ ही उनका बजट भी टाइट होने लगा. फिर उन्होंने पेट भरने के लिए शाम में एक वड़ा पाव और चाय पी. इसके बाद भी उनके पास थोड़े से पैसे बचे और वह अपने घर के लिए रवाना हुईं.
प्रियंका के मुताबिक 500 के बजट में भी वह दिनभर में 200 रुपये बचाने में सफल हुईं. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के कैप्शन में लिखा,' बेंगलुरु में 500 रुपये में पूरा दिन सर्वाइव किया. सच बोलूं... सर्वाइव हो गया और इंजॉय भी किया.'
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प्रियंका मंडल के इस वीडियो पर लोगों की मिलिजुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं. कई लोग उनकी इस कोशिश से हैरान हैं तो कई इससे प्रभावित भी हुए हैं. एक यूजर ने लिखा,'यह वाकई कमाल है, खासकर बेंगलुरु में जहां एक कॉफी भी महंगी पड़ती है.' एक अन्य ने वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा,'मेट्रो ही असली हीरो है, वरना 500 रुपये काफी नहीं होते.'
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