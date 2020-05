सावधान! विदेशों से भारतीयों की घर वापसी कराने के लिए वायरल हो रहा ये फेक मैसेज

नई दिल्ली: विदेशों से भारतीयों की घर वापसी कराने के लिए सोशल मीडिया पर एक फेक मैसेज वायरल हो रहा है. जिसमें गूगल के लिंक के साथ अंग्रेजी में मैसेज लिखा है- रेस्क्यू फ्लाइट्स फ्रॉम इंडिया. वायरल हो रहे इस मैसेज में यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया समेत अन्य देशों में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक दिए गए हैं. पीआईबी की फैक्ट चेक टीम ने इस मैसेज को फेक बताते हुए लोगों से सावधान रहने की अपील की है.

ये भी पढ़ें: अब फ्लाइट में यात्रा के लिए रखना पड़ सकता है ये अहम सर्टिफिकेट! इसके बिना NO ENTRY

मैसेज में जानिए क्या किया जा रहा दावा-

सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे इस मैसेज में ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और कनाडा जैसे देशों में फंसे भारतीयों को घर वापसी के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक दिए गए हैं. इसके साथ ही मैसेज लिखा है- कृपया इसे जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें ताकि हर कोई अपने घर वापसी कर सके.

Claim:A whatsapp message is circulating with links to Google Forms titled 'RESCUE FLIGHTS FROM INDIA', for stranded Indians.#PIBFactCheck: Indian Govt has not issued any such forms. It's advised not to click on these links & to register only through the official Embassy website pic.twitter.com/ZEjtxhzqMq

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) May 5, 2020