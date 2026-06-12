BGB- BSF Talks: भारत में अवैध तरीके से रहने वाले विदेशी नागरिकों के खिलाफ एक्शन जारी है. इस बीच भारत के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के अधिकारियों के बीच नई दिल्ली में एक अहम बैठक हुए, जिसमें सीमा से सटे कई अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई. BSF और BGB के डेलिगेशन ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें बॉर्डर पर होने वाली मौतें, गैरकानूनी तरीके से जबरदस्ती लोगों को बॉर्डर पार धकेलना समेत कई मसले शामिल रहे.
दरअसल, BSF और BGB के बीच 8 से 11 जून के बीच चार दिनों तक खास कॉन्फ्रेंस हुई. चार दिन तक हुई इस बैठक के बाद BSF और BGB की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें दोनों पक्षों ने बॉर्डर पार होने वाले अपराधों को रोकने के उपायों पर विशेष बल दिया. इसमें हथियारों, नकली करेंसी और प्रतिबंधित सामानों और मानव तस्करी शामिल है. बता दें कि BSF और BGB के बीच महानिदेशक स्तर की 57वीं बैठक है.
ध्यान देने वाली बात है कि पिछले एक महीने में भारत-बांग्लादेश सीमा पर भारी तनाव देखने को मिला. भारत की ओर से बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशी नागरिक अपने देश वापस लौट रहे हैं और वह सीमा के पास एकत्र नजर आए. कुछ ऐसे मामले भी सामने आए हैं, जिसमें नागरिकों के पास वैध दस्तावेज न होने के कारण बांग्लादेश ने उन्हें वापस भारत की ओर भेज दिया है.
बांग्लादेश ने कहा कि जिन लोगों को भारत की ओर से वापस भेजा जा रहा है, उनके पास कोई वैध बांग्लादेशी नागरिकता का प्रमाण नहीं है. हालांकि, BSF ने दावा किया कि ये लोग पिछले कुछ वर्षों में अवैध रूप से भारत में घुसे थे और इनके पास ऐसे दस्तावेज मिले हैं, जिससे पता चलता है कि वह बांग्लादेशी नागरिक हैं. इसी खींचतान के बीच बांग्लादेश-भारत बॉर्डर के कुछ हिस्सों से पत्थरबाजी की खबरें भी सामने आई थीं.
सीमा पर तनाव के बीच नई दिल्ली में BSF और BGB के बीच हुई बैठक सकारात्मक रही. भारत की ओर से डेलिगेशन का प्रतिनिधित्व बीएसएफ के महानिदेशक प्रवीण कुमार ने किया, वहीं बांग्लादेशी दल का नेतृत्व बीजीबी के महानिदेशक मेजर जनरल मोहम्मद अशरफउज्जमान सिद्दीकी की ओर से किया गया.
गुरुवार को दोनों देशों ने ज्वाइंट रिकॉर्ड्स ऑफ डिस्कशंस पर हस्ताक्षर किए, जिससे पता चलता है कि दोनों देशों ने सीमा पर शांति स्थापित रखने और आपसी बातचीत रखने के मुद्दे पर सहमति जताई. इस सिलसिले की अगली बैठक इसी साल नवंबर के महीने में होनी है.