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सीमा पर सन्नाटा, दिल्ली में मंथन... BSF-BGB की 4 दिन की बैठक में क्या-क्या तय हुआ?

BSF और BGB के बीच दिल्ली में महानिदेशक स्तर की बैठक हुई. इस बैठक में अवैध और जबरन सीमा पार करने समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई. आइए आपको इस बैठक के बारे में बताते हैं.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 12, 2026, 07:19 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 07:32 PM IST
सीमा पर सन्नाटा, दिल्ली में मंथन... BSF-BGB की 4 दिन की बैठक में क्या-क्या तय हुआ?

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abhinav tripathi

abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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