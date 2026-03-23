फांसी से 20 दिन पहले भगत सिंह का आखिरी खत: छोटे भाई को दिया साहस और देशभक्ति का संदेश

Bhagat Singh Death Anniversary: 3 मार्च 1931 को भगत सिंह ने फांसी से 20 दिन पहले अपने भाई को एक भावुक पत्र लिखा था. लाहौर सेंट्रल जेल से लिखे इस पत्र में उन्होंने साहस, धैर्य और शिक्षा का संदेश दिया. आइए जानते है कि इस पत्र में देश के महान क्रांतिकारी ने क्या-क्या लिखा था...
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Bhagat Singh: भारत के महान क्रांतिकारी भगत सिंह ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जो लिखा, वह आज भी लोगों को प्रेरित करता है. 3 मार्च 1931 को, अपनी फांसी से महज 20 दिन पहले, उन्होंने अपने छोटे भाई कुलतार सिंह को उर्दू में एक भावुक पत्र लिखा था, जो बाद में अखबारों में प्रकाशित हुआ. आइए जानते है इस पत्र में भगत सिंह ने क्या-क्या लिखा था...
जानकारी के अनुसार, ये पत्र लाहौर सेंट्रल जेल की फांसी कोठरी से लिखा गया था, जहां भगत सिंह अपने साथियों सुखदेव और राजगुरु के साथ बंद थे. उस समय पूरे देश की निगाहें इस जेल पर टिकी थीं, क्योंकि जल्द ही तीनों क्रांतिकारियों को अंग्रेजी हुकूमत द्वारा फांसी दी जानी थी.
अपने पत्र में भगत सिंह ने अपने भाई की भावनाओं को समझते हुए उसे धैर्य और साहस रखने की सलाह दी. उन्होंने लिखा कि भाई की आंखों में आंसू देखकर उन्हें गहरा दुख हुआ. उन्होंने उसे मजबूत बनने, शिक्षा पर ध्यान देने और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने की सीख दी. इस पत्र में एक बड़े भाई का स्नेह और एक क्रांतिकारी की दृढ़ता दोनों झलकती हैं.
पत्र में भगत सिंह ने जीवन और मृत्यु को लेकर अपनी स्पष्ट सोच भी व्यक्त की. उन्होंने लिखा कि वे केवल कुछ सांसों के मेहमान हैं और अपने विचारों को अमर मानते हैं. उनके शब्दों में एक गहरी दार्शनिक सोच दिखाई देती है. शरीर नश्वर है, लेकिन विचार हमेशा जीवित रहते हैं.
अपने पत्र के अंत में भगत सिंह ने देशवासियों के लिए एक प्रेरणादायक संदेश दिया. भगत सिंह ने लिखा था कि खुश रहो, देशवासियो! हम तो अब सफर पर निकल पड़े हैं. यह पंक्ति आज भी देशभक्ति और बलिदान का प्रतीक मानी जाती है. इस पत्र को लिखने के 20 दिन बाद, 23 मार्च 1931 को, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को ब्रिटिश सरकार ने फांसी दे दी. उस समय भगत सिंह मात्र 24 वर्ष के थे, लेकिन उनके विचार और बलिदान ने उन्हें अमर बना दिया.
भगत सिंह का यह पत्र सिर्फ एक पारिवारिक संवाद नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक दस्तावेज है, जो उनके साहस, त्याग और देशभक्ति को दर्शाता है. आज भी यह पत्र युवाओं को प्रेरित करता है कि वे कठिन परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों पर अडिग रहें और देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाएं.
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