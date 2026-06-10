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मंत्रिमंडल ने 1,013 लेक्चरारों की भर्ती को हरी झंडी, आयु सीमा में पांच साल की छूट दी; मान कैबिनेट ने लिए कई बड़े फैसले

मंत्रिमंडल द्वारा गीले कचरे को स्वच्छ ऊर्जा में बदलने के लिए पटियाला और जालंधर में बायोगैस प्लांटों को मंजूरी मिली है. पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली कैबिनेट द्वारा निवेश को आकर्षित करने और कारोबार को और आसान बनाने के लिए औद्योगिक नीति में संशोधन भी किया गया.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 10, 2026, 09:20 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 09:20 PM IST
मंत्रिमंडल ने 1,013 लेक्चरारों की भर्ती को हरी झंडी, आयु सीमा में पांच साल की छूट दी; मान कैबिनेट ने लिए कई बड़े फैसले

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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