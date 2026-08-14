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भगवंत मान सरकार की मुख्यमंत्री सेहत योजना बचा रही लोगों की जान, 6 लाख लोगों को मिली नई जिंदगी; मिलता है 10 लाख तक कवर

Bhagwant Mann Government News: पंजाब में भगवंत मान सरकार की मुख्यमंत्री सेहत योजना आम लोगों के लिए प्राण रक्षक बन रही है. इस योजना के तहत लोगों को 10 लाख रुपये तक का कैशलेस स्वास्थ्य कवर उपलब्ध करवाया जाता है. अब तक इस योजना में 6 लाख से ज्यादा लोगों का इलाज किया जा चुका है. इस योजना की वजह से आम लोग भी अपना इलाज करवा पा रहे हैं.

Edited ByDevinder Kumar
Published: Aug 14, 2026, 09:55 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 09:57 PM IST
भगवंत मान सरकार की मुख्यमंत्री सेहत योजना बचा रही लोगों की जान, 6 लाख लोगों को मिली नई जिंदगी; मिलता है 10 लाख तक कवर

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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