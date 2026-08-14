/भगवंत मान सरकार की मुख्यमंत्री सेहत योजना बचा रही लोगों की जान, 6 लाख लोगों को मिली नई जिंदगी; मिलता है 10 लाख तक कवर

हड्डी एवं जोड़ संबंधी उपचारों में भी योजना का पर्याप्त उपयोग हुआ है. कुल 11,796 लोगों के घुटना प्रत्यारोपण किए गए, जिन पर ₹94.89 करोड़ ख़र्च हुए. योजना के तहत 1,092 कुल हिप रिप्लेसमेंट भी किए गए, जिनकी लागत ₹10.75 करोड़ रही. इसके अलावा, फ्रैक्चर फिक्सेशन की 2,200 से अधिक सर्जरी की गईं. कैंसर उपचार के 60,504 दर्ज मामलों पर लगभग ₹159.41 करोड़ ख़र्च हुए. जबकि डायलिसिस के 2,02,793 के मामले रहे. जिन पर 33.14 करोड़ का ख़र्च आया.