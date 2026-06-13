'भगवंत पर एक पैसे का आरोप नहीं...', नगर निगम के चुनाव में जीत के बाद बोले केजरीवाल

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सीएम भगवंत सिंह मान के साथ बठिंडा में मेगा रोड शो कर नगर निगम चुनाव में पार्टी को शानदार जीत दिलाने के लिए जनता का धन्यवाद किया. रोड शो में उमड़ी लोगों की भारी भीड़ और उनके चेहरे पर खुशी देखकर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भगवंत मान सरकार के चार साल के काम से पंजाब की जनता बेहद खुश है. हमें पूरा विश्वास है कि 2027 में भगवंत मान का दोबारा मुख्यमंत्री बनना तय है. उन्होंने कहा कि पंजाब में अब तक जितने भी सीएम बने, सब पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लेकिन भगंवत मान पर एक पैसे का आरोप नहीं है. अगर भगवंत मान या सरकार के मंत्रियों पर एक भी आरोप लगा होता तो मोदी सरकार रोज ईडी-सीबीआई की रेड कराती. इस अवसर पर ‘आप’ पंजाब के प्रभारी मनीष सिसोदिया समेत तमाम वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहे.
रोड शो के दौरान अरविंद केजरीवाल ने नगर निगम के चुनावों में आम आदमी पार्टी को शानदार जीत दिलाने के लिए धन्यवाद करते हुए कहा कि हमें पंजाब में सरकार चलाते हुए चार साल हो गए हैं. जब अकाली दल या कांग्रेस की पुरानी सरकारें होती थीं, तो जनता उन्हें मारने के लिए जूते लेकर खड़ी होती थी, लेकिन आज हमारी सरकार के चार साल पूरे होने पर जनता के चेहरों पर इतनी खुशी है कि देखकर दिल खुश हो गया. हम राजनीति में काम करने आए थे और यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि चार साल बाद भी जनता हमारा काम पसंद कर रही है. एक तरह से बठिंडा में शानदार जीत दिलाकर जनता ने हमारे अच्छे काम पर मोहर लगाई है. रोड शो में लोगों की झलकती खुशी से साफ पता चलता है कि आज जनता मौजूदा सरकार से बहुत खुश है.
अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि 2022 के चुनाव के समय जब मैं बठिंडा आया था, तो मुझे बताया गया कि यहां के लोगों से जोजो टैक्स लिया जाता है. अब वह जोजो टैक्स बंद हो गया है. अब कोई पैसे नहीं मांगता और कोई लूट-खसोट नहीं होती है. यह भगवंत मान की ईमानदार सरकार है. आज पंजाब में चार पार्टियां हैं. एक पार्टी है जिसे लोग गुस्से से चिट्टा पार्टी कहते हैं. उनके समय में खूब चिट्टा बिकता था और उन्होंने घर-घर में चिट्टा पहुंचा दिया था. लोग उस पार्टी को नफरत से बेअदबी पार्टी भी कहते हैं, क्योंकि उनके समय में खूब बेअदबी हुई थी. दूसरी पार्टी झगड़ा पार्टी है, जिसके सारे नेता आपस में लड़ते रहते हैं. तीसरी पार्टी ईडी पार्टी है, जो ईडी की धमकी देती है और लोगों के पीछे ईडी लगाती है. चौथी पार्टी आम आदमी पार्टी है, जो जनता की अपनी पार्टी है और लोगों के लिए काम करती है.
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चर्चा है कि अब फरवरी के बजाय नवंबर में ही चुनाव होंगे. चुनाव में बस चार महीने रह गए हैं. अब हम सबको मिलकर एक ही काम करना है. भगवंत मान को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना है. पंजाब में पिछले 75 साल में कई मुख्यमंत्री और मंत्री आए, लेकिन भगवंत मान जितना ईमानदार कोई नहीं आया. आज तक जितने भी मुख्यमंत्री आए, उन सभी पर घोटाले करने और पैसे खाने के आरोप लगे. उनके परिवारों और मंत्रियों पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे.
अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि पिछले चार साल में भगवंत मान पर एक नए पैसे के घोटाले का भी आरोप नहीं लगा है. अगर कोई आरोप लगता तो मोदी उन्हें नहीं छोड़ते और आज उनके ऊपर भी ईडी और सीबीआई की रेड हो जाती. भगवंत मान, उनके परिवार या किसी मंत्री पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है. भगवंत मान सरकार ने सारा सरकारी पैसा बचाकर जनता की बिजली मुफ्त कर दी और 10-10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कर दिया. 1 जुलाई से हर मां और बहन के बैंक खाते में एक हजार या डेढ़ हजार रुपए जाने शुरू हो जाएंगे. “आप” सरकार ने इतना काम किया है कि अब सबको मिलकर भगवंत मान को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, ताकि जो भी अधूरे काम रह गए हैं, उन्हें पूरा किया जा सके.
वहीं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भी बठिंडा में आम आदमी पार्टी का मेयर बनाने के लिए जनता का धन्यवाद करते हुए कहा कि इतनी भयानक गर्मी के बावजूद लोग वोट डालने निकले और जब वोटों की पेटियां खुलीं, तो उन्होंने आम आदमी पार्टी और झाड़ू के पक्ष में बहुत बड़ा जनादेश दिया. उन्होंने कहा कि पंजाब में आम आदमी क्लीनिक खुल गए हैं, शानदार स्कूल-अस्पताल बन गए हैं. सरकारी स्कूलों के बच्चे अब मुश्किल से मुश्किल टेस्ट पास कर रहे हैं. खेतों के लिए दिन में बिजली आ रही है और टीलों तक नहर का पानी पहुंचा दिया गया है. यही बातें असली आनंद देती हैं. बाकी दोनों-तीनों पार्टियां आपस में समझौता करती फिर रही हैं. सुनाम में 23 में से 19 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती हैं. वहां भाजपा, कांग्रेस और अकाली दल तीनों मिलकर लड़े थे, लेकिन जनता ने तीनों का सूपड़ा साफ कर दिया और सब पर झाड़ू फेर दिया.
भगवंत सिंह मान ने बताया कि इस बार जो धान लग रही है, वह पहली बार नहरों के पानी से लग रहा है. किसान जितना मर्जी पानी इस्तेमाल करें, पंजाब में पानी की कोई कमी नहीं है. भाखड़ा डैम अपने औसत स्तर से 16 फुट ऊपर चल रहा है. अगर हम रोज खुला पानी भी छोड़ें, तब भी कई दिनों तक डैम में पानी की कोई कमी नहीं होगी. आने वाले समय में खेतों के लिए पानी हमेशा भरपूर रहेगा.