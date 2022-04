Bhagwant Mann In Delhi: भगवंत मान का दिल्ली दौरा, कहा ये शिक्षा का नेक्स्ट लेवल

Visit School, Hospital and Mohalla Clinic With Kejriwal: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) सोमवार को दो दिन के दौरे पर दिल्ली पहुंचे. दिल्ली दौरे पर भगवंत मान ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के साथ स्कूल, अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक देखकर कहा कि 'ये शिक्षा का Next Level है'. भगवंत मान ने केजरीवाल के साथ कालकाजी के डॉ. बीआर अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस का दौरा किया.

भगवंत मान ने किया ट्वीट

पंजाब सीएम की इस विजिट का लक्ष्य यहां की व्यवस्था को समझकर इसी के आधार पर पंजाब (Punjab) में भी स्कूलों और अस्पतालों की स्थिति को बेहतर करना और चुनाव के वक्त पंजाब की जनता से किए वादों को पूरा करना है. भगवंत मान ने ट्वीट (Tweet) कर लिखा कि 'बड़े हॉल, स्विमिंग पूल, माइंडफुलनेस क्लास, ये शिक्षा का नेक्स्ट लेवल है. मैंने छात्रों से भी बात की, कई बच्चे बड़े प्राइवेट स्कूल छोड़ कर यहां आए हैं. दिल्ली की तरह पंजाब में भी शिक्षा (Education) पर हमारा पूरा जोर रहेगा. जल्द ही आपको पंजाब में भी वर्ल्ड क्लास स्मार्ट स्कूल देखने को मिलेंगे!'

दिल्ली के स्कूल का किया दौरा

स्कूल का दौरा करने के बाद भगवंत मान ने कहा कि मैंने अमेरिका-कनाडा में ऐसे स्कूल (School) देखे हैं लेकिन भारत में नहीं. मान ने कहा कि मैंने यहां कई छात्रों से बात की कि वे पहले कहां पढ़ते थे. उन्होंने यहां दाखिला लेने के लिए बड़े प्राइवेट स्कूलों (Private Schools) को छोड़ दिया. उनका कहना है कि यहां सुविधाएं ज्यादा हैं. इन छात्रों के पास नए विचार हैं. यह शानदार है. मान ने कहा कि पूरे देश में दिल्ली की शिक्षा क्रांति की चर्चा होती है. हम पंजाब के सरकारी स्कूलों को भी ऐसा मॉडल बनाएंगे जहां अमीर-गरीब के बच्चे एक बेंच पर पढ़ सकेंगे. इसी तरह एक दूसरे से सीख ले कर देश आगे बढ़ेगा.

कहां-कहां गए पंजाब के मुख्यमंत्री?

इस दौरान पंजाब के शिक्षा मंत्री मीत हेयर (Meet Hayer), दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) और सांसद राघव चड्ढा (Raghav Chadha) भी मौजूद रहे. साथ ही स्कूली शिक्षा और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे. इसके बाद भगवंत मान ने ग्रेटर कैलाश, चिराग एन्क्लेव में मोहल्ला क्लीनिक का दौरा किया. सोमवार को ही भगवंत मान कौटिल्य शासकीय सर्वोध्या बाल विद्यालय का दौरा किया और सबसे आखिर में राजीव गांधी अस्पताल (Rajiv Gandhi Hospital) देखने के लिए पहुंचे.

अरविंद केजरीवाल ने किया ट्वीट

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने ट्वीट कर लिखा कि पंजाब के मुख्यमंत्री और मेरे छोटे भाई भगवंत मान जी ने अपने अफसरों और मंत्रियों के साथ दिल्ली के शानदार सरकारी स्कूलों (Government Schools) को देखा. ऐसे ही एक दूसरे से सीखेंगे, बाबा साहब का सपना साकार करेंगे, देश के हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा देंगे. तभी तो देश तरक्की करेगा.

पंजाब के लोगों को देंगे विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं

भगवंत मान जी ने सोमवार को दिल्ली के शानदार अस्पताल और विश्व चर्चित मोहल्ला क्लिनिक भी देखे. वो काफी प्रभावित हुए और उन्होंने इच्छा जताई कि वे पंजाब में भी ऐसे ही अस्पताल और क्लीनिक बनाएंगे. पंजाब के लोगों को विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं (World Class Health Facilities) देने के लिए पंजाब सरकार की हर संभव मदद करेंगे.

