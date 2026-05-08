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Hindi Newsदेशभगवंत मान सरकार का बड़ा एक्शन, कपूरथला में ड्रग्स माफिया पर कसा शिकंजा; हेरोइन बरामदगी 187% बढ़ी

भगवंत मान सरकार का बड़ा एक्शन, कपूरथला में ड्रग्स माफिया पर कसा शिकंजा; हेरोइन बरामदगी 187% बढ़ी

Punjab News: जब्ती में बढ़ोतरी के साथ-साथ ऑपरेशन भी बढ़ा है. कैंपेन के दौरान, कपूरथला पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत 1498 FIR दर्ज कीं और 1867 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि पिछली अवधि के दौरान 376 मामले दर्ज किए गए थे और 481 गिरफ्तारियां की गई थीं, जो क्रम से 298% और 288% की बड़ी बढ़ोतरी दिखाता है. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: May 08, 2026, 12:26 PM IST
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भगवंत मान का नशे के खिलाफ अभियान तेज, कपूरथला में पुलिस की बड़ी कार्रवाई
भगवंत मान का नशे के खिलाफ अभियान तेज, कपूरथला में पुलिस की बड़ी कार्रवाई

भगवंत मान सरकार के एंटी-ड्रग कैंपेन ' युद्ध नशेयों विरुद्ध' के तहत कपूरथला जिले में ड्रग्स की रिकवरी में तेज़ी से बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो जिला पुलिस की कड़ी और लगातार कार्रवाई को दिखाता है.आधिकारिक डेटा के मुताबिक, 1 मार्च, 2025 से 30 अप्रैल, 2026 तक, कपूरथला पुलिस ने 30.4 kg हेरोइन बरामद की, जबकि कैंपेन से पहले के समय (1 जनवरी, 2024 से 28 फरवरी, 2025) में 10.6 kg हेरोइन बरामद की गई थी, जो 187% की बड़ी बढ़ोतरी दिखाता है.

इस दौरान, खसखस की ज़ब्ती 170 kg से बढ़कर 452 kg से ज़्यादा हो गई, जो 166% की बढ़ोतरी है, जबकि अफीम की ज़ब्ती 6.845 kg से बढ़कर 11.517 kg हो गई, जो 68% की बढ़ोतरी दिखाती है. इसी दौरान, नशीली गोलियों और कैप्सूल की ज़ब्ती 38,327 से बढ़कर 72,480 हो गई, जो लगभग 89% की बढ़ोतरी है. इसके अलावा, चरस और बर्फ की ज़ब्ती, जो पहले न के बराबर थी, अब इस खास ऑपरेशन के दौरान दर्ज की गई है.

भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में 'ड्रग्स के खिलाफ जंग' कैंपेन

इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए, कपूरथला के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (SSP) गौरव तूरा ने कहा, 'पंजाब सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में 'ड्रग्स के खिलाफ जंग' कैंपेन ने ड्रग्स के खिलाफ फोकस्ड और इंटेंसिव एक्शन मुमकिन बनाया है. ज़ब्ती में यह बड़ी बढ़ोतरी कपूरथला पुलिस की सप्लाई चेन को तोड़ने और हर लेवल पर ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने की लगातार कोशिशों को दिखाती है.'

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ड्रग सिस्टम को खत्म करने के लिए दोहरा तरीका जरूरी

अधिकारियों ने कहा कि जब्ती और ऑपरेशन में यह बढ़ोतरी शहरी और ग्रामीण इलाकों में लगातार इंटेलिजेंस के आधार पर किए जा रहे ऑपरेशन का नतीजा है, जो ऑर्गनाइज़्ड ड्रग नेटवर्क को खत्म करने, इंटर-स्टेट नेक्सस की पहचान करने और बार-बार अपराध करने वालों को टारगेट करने पर फोकस करते हैं. पुलिस अधिकारियों ने कहा कि ट्रैफिकर्स और उनके इकोनॉमिक एसेट्स, दोनों को टारगेट करने का यह दोहरा तरीका लंबे समय में ड्रग सिस्टम को खत्म करने के लिए जरूरी है.

कपूरथला पुलिस ने 48 मामलों में कार्रवाई शुरू की

उन्होंने आगे कहा, "यह ऑपरेशन एक लगातार मिशन के तौर पर चलाया जा रहा है. ड्रग्स के खतरे को खत्म करने और पंजाब के युवाओं की सुरक्षा के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है."  ' युद्ध नशेयों विरुद्ध' कैंपेन में एक मजबूत आर्थिक ऑपरेशन का हिस्सा भी शामिल है, जिसका मकसद ड्रग नेटवर्क की आर्थिक रीढ़ तोड़ना है. कपूरथला पुलिस ने 48 मामलों में कार्रवाई शुरू की, जिसमें ड्रग एक्टिविटी से जुड़ी ₹9.10 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति शामिल थी. इनमें से ₹8.60 करोड़ की संपत्ति जब्त करने और फ्रीज करने के ऑर्डर पहले ही मिल चुके हैं.

यह भी पढ़ेंः सरकारी बाबू को 2% और बैंक कर्मचारी को 0.70% डीए हाइक, इस बड़े अंतर का कारण क्‍या है?

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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