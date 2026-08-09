/चुनाव से पहले भगवंत मान सरकार ने चल दी बड़ी चाल, बेअंत सिंह के हत्यारे को रिहा करवाने की तैयारी; गवर्नर को लिखा पत्र

Jagtar Singh Hawara Release News: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को पत्र लिखकर बब्बर खालसा के आतंकी और पूर्व सीएम बेअंत सिंह के हत्यारे जगतार सिंह हवारा को 10 दिन की पैरोल देने की अपील की है. मुख्यमंत्री ने कहा कि हवारा की वृद्ध मां की तबीयत लगातार खराब चल रही है और उनकी देखभाल के लिए पैरोल दिए जाने पर विचार किया जाना चाहिए.
मुख्यमंत्री मान ने अपने पत्र में लिखा उन्हें जानकारी मिली है कि जगतार सिंह हवारा की मां अधिक आयु होने के कारण उम्र संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही हैं और उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा है. पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि जगतार सिंह हवारा ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से पैरोल की मांग की थी. मुख्यमंत्री के अनुसार, हाई कोर्ट ने भी उसकी पैरोल याचिका पर विचार करने के निर्देश दिए हैं.
भगवंत मान ने राज्यपाल से अनुरोध किया कि मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए और उसकी मां की खराब स्वास्थ्य स्थिति के मद्देनजर हवारा को जल्द से जल्द 10 दिनों की पैरोल प्रदान की जाए. आनंदपुर साहिब से आम आदमी पार्टी के सांसद मलविंदर सिंह कंग ने भी सीएम मान के इस पत्र का समर्थन किया है और राज्यपाल से सहमति देने की उम्मीद जताई है.
मलविंदर सिंह कंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मैं मुख्यमंत्री भगवंत मान की उस अपील का पूरे दिल से समर्थन करता हूं जिसमें भाई जगतार सिंह हवारा के लिए 10 दिन की पैरोल मांगी गई है, ताकि वे अपनी बीमार और बुजुर्ग मां के साथ रह सकें, जिनकी सेहत बिगड़ रही है. यह राजनीति का सवाल नहीं है, बल्कि संवेदना, सम्मान और मां-बेटे के रिश्ते की पवित्रता का सवाल है.
उन्होंने आगे लिखा कि मैं व्यक्तिगत रूप से हवारा की मां से मिला हूं और बेटे से लंबे समय तक अलग रहने के कारण एक बुजुर्ग मां की खामोश पीड़ा को देखा है. हालात चाहे जो भी हों, इंसानी दुख को सहानुभूति और संवेदनशीलता के साथ देखा जाना चाहिए.
आप सांसद ने आगे कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि पंजाब के राज्यपाल इस अपील पर उसी मानवीय भावना के साथ विचार करेंगे, जिस भावना से यह अपील की गई है. इंसानियत के मामलों में संवेदना को ही प्राथमिकता मिलनी चाहिए.
बताते चलें कि जगतार सिंह हवारा प्रतिबंधित आतंकी संगठन 'बब्बर खालसा इंटरनेशनल' का सक्रिय आतंकी रहा है. वह 31 अगस्त 1995 को हुए पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह हत्याकांड का मुख्य साजिशकर्ता है. चंडीगढ़ स्थित पंजाब और हरियाणा नागरिक सचिवालय के बाहर हुए उस भयानक मानव बम विस्फोट में मुख्यमंत्री बेअंत सिंह समेत 17 लोगों की मौत हो गई थी. ट्रायल कोर्ट ने लंबे मुकदमे के बाद उसे साल 2007 में फांसी की सजा सुनाई थी, जिसे 2010 में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने उम्रकैद में बदल दिया था.
सजा से पहले उसने वर्ष 2004 में चंडीगढ़ की हाई-सिक्योरिटी बुड़ैल जेल से फरार होने की कोशिश की थी. इसके लिए उसने 90 फीट लंबी सुरंग खोद ली थी लेकिन वह 2005 में दिल्ली से पकड़ा गया और उसे चंडीगढ़ के बजाय दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया.
राज्य में खालिस्तानी तत्वों के साथ ही सिखों के एक बड़े वर्ग में उसके प्रति सहानुभूति रही है. वे उसे हत्यारे के बजाय हीरो के रूप में देखते रहे हैं. वे हवारा समेत जेल में लंबे समय से बंद सिख दोषियों को रिहा करवाने की मांग करते रहे हैं. चूंकि अगले साल राज्य में असेंबली चुनाव हैं. ऐसे में हवारा को पैरोल पर रिहा करवाकर मान सरकार सिखों के इस धड़े का समर्थन अपनी ओर खींचना चाहती है.
हालांकि, भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के परिवार ने इस कदम की आलोचना करते हुए आम आदमी पार्टी सरकार पर कट्टरपंथी तत्वों के प्रति नरमी बरतने का आरोप लगाया है. बेअंत सिंह के पोते और राज्यसभा सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि ऐसा करना खालिस्तानी और देशविरोधी ताकतों को बढ़ावा देना होगा. आम आदमी पार्टी सरकार को अपने इस कदम पर पुनर्विचार करना चाहिए.
(एजेंसी आईएएनएस)