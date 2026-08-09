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चुनाव से पहले भगवंत मान सरकार ने चल दी बड़ी चाल, बेअंत सिंह के हत्यारे को रिहा करवाने की तैयारी; गवर्नर को लिखा पत्र

Jagtar Singh Hawara Parole News: पंजाब में अगले साल होने वाले असेंबली चुनाव से पहले भगवंत मान सरकार ने बड़ी चाल चल दी है. वह बेअंत सिंह के हत्यारे जगतार सिंह हवारा को रिहा करवाने की तैयारी कर रहा है. इसके लिए सीएम भगवंत मान ने राज्यपाल को पत्र लिखा है और हवारा को 10 दिन का पैरोल देने का आग्रह किया है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 09, 2026, 03:35 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 03:35 AM IST
चुनाव से पहले भगवंत मान सरकार ने चल दी बड़ी चाल, बेअंत सिंह के हत्यारे को रिहा करवाने की तैयारी; गवर्नर को लिखा पत्र

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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