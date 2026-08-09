/चुनाव से पहले भगवंत मान सरकार ने चल दी बड़ी चाल, बेअंत सिंह के हत्यारे को रिहा करवाने की तैयारी; गवर्नर को लिखा पत्र

बताते चलें कि जगतार सिंह हवारा प्रतिबंधित आतंकी संगठन 'बब्बर खालसा इंटरनेशनल' का सक्रिय आतंकी रहा है. वह 31 अगस्त 1995 को हुए पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह हत्याकांड का मुख्य साजिशकर्ता है. चंडीगढ़ स्थित पंजाब और हरियाणा नागरिक सचिवालय के बाहर हुए उस भयानक मानव बम विस्फोट में मुख्यमंत्री बेअंत सिंह समेत 17 लोगों की मौत हो गई थी. ट्रायल कोर्ट ने लंबे मुकदमे के बाद उसे साल 2007 में फांसी की सजा सुनाई थी, जिसे 2010 में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने उम्रकैद में बदल दिया था.