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टेक्सटाइल उद्योग के लिए पंजाब देश के बेहतरीन राज्यों में से एक, CM भगवंत मान ने उद्यमियों को दिया निवेश करने का न्योता

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब के टेक्सटाइल क्षेत्र में अपार संभावनाएं मौजूद हैं. उद्यमियों को यहां निवेश करना चाहिए. हमारी सरकार पूरा समर्थन देगी. पंजाब में उद्योगों के लिए सिंगल विंडो और सिंगल पैन सिस्टम उपलब्ध है. 4 साल में 2 लाख करोड़ रुपये का निवेश आया है. 5 लाख रोजगार के अवसर बने.

Written ByZee News Desk
Published: Jul 14, 2026, 10:21 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 10:23 PM IST
टेक्सटाइल उद्योग के लिए पंजाब देश के बेहतरीन राज्यों में से एक, CM भगवंत मान ने उद्यमियों को दिया निवेश करने का न्योता
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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