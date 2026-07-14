/टेक्सटाइल उद्योग के लिए पंजाब देश के बेहतरीन राज्यों में से एक, CM भगवंत मान ने उद्यमियों को दिया निवेश करने का न्योता

मुख्यमंत्री ने कहा कि लुधियाना उत्तर भारत का सबसे बड़ा निटवियर और टेक्सटाइल क्लस्टर है. यह शहर देश के करीब 90 प्रतिशत ऊनी निटवियर और लगभग 65 प्रतिशत होजरी उत्पादन में योगदान देता है. पंजाब में वर्धमान, नाहर, मोंटे कार्लो, स्पोर्टकिंग, शिंगोरा और अन्य कई बड़ी टेक्सटाइल कंपनियां काम कर रही हैं. वहीं हजारों एमएसएमई राज्य की टेक्सटाइल अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव हैं.