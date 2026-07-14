/टेक्सटाइल उद्योग के लिए पंजाब देश के बेहतरीन राज्यों में से एक, CM भगवंत मान ने उद्यमियों को दिया निवेश करने का न्योता

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने उद्योगपतियों से पंजाब में निवेश करने की अपील करते हुए कहा कि टेक्सटाइल उद्योग के लिए पंजाब देश के सबसे बेहतर राज्यों में से एक है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार निवेशकों को हर संभव मदद देगी और उद्योगों के लिए पारदर्शी माहौल उपलब्ध कराया जा रहा है.
नई दिल्ली में आयोजित भारत टेक्स 2026 के दौरान पंजाब स्टेट पैवेलियन का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने निवेश, रोजगार और निर्यात बढ़ाने के लिए नई इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस डेवलपमेंट पॉलिसी लागू की है. इसके तहत सिंगल विंडो और सिंगल पैन सिस्टम के जरिए तय समय में सभी मंजूरियां दी जाएंगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले चार वर्षों में पंजाब में 2 लाख करोड़ रुपये का निवेश आया है और करीब 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं. उनकी सरकार उद्योगपतियों को राज्य के विकास का साझेदार मानती है और अब किसी अधिकारी की ओर से उद्योगों को परेशान नहीं किया जाता.
भगवंत मान ने कहा कि पंजाब की सबसे बड़ी ताकत उसका पूरा टेक्सटाइल इकोसिस्टम है. यहां कपास की खेती, धागा बनाने, फैब्रिक तैयार करने, बुनाई, प्रोसेसिंग, गारमेंट निर्माण और निर्यात तक की पूरी व्यवस्था एक ही राज्य में मौजूद है.
उन्होंने बताया कि पंजाब का टेक्सटाइल निर्यात वित्त वर्ष 2024-25 में 1.2 बिलियन डॉलर से अधिक रहा. राज्य का देश के कुल टेक्सटाइल और परिधान निर्यात में करीब 4 प्रतिशत योगदान है. पंजाब से बने उत्पाद अमेरिका, यूएई, ब्रिटेन समेत कई देशों में निर्यात किए जाते हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि लुधियाना उत्तर भारत का सबसे बड़ा निटवियर और टेक्सटाइल क्लस्टर है. यह शहर देश के करीब 90 प्रतिशत ऊनी निटवियर और लगभग 65 प्रतिशत होजरी उत्पादन में योगदान देता है. पंजाब में वर्धमान, नाहर, मोंटे कार्लो, स्पोर्टकिंग, शिंगोरा और अन्य कई बड़ी टेक्सटाइल कंपनियां काम कर रही हैं. वहीं हजारों एमएसएमई राज्य की टेक्सटाइल अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव हैं.
भगवंत मान ने कहा कि पंजाब व्यापार करने में आसानी के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है. सरकार निवेशकों को तेज, पारदर्शी और समयबद्ध सेवाएं देने के लिए इन्वेस्ट पंजाब और फास्टट्रैक पंजाब पोर्टल के जरिए मंजूरियां आसान बना रही है.
उन्होंने कहा कि सरकार उद्योगों के विकास के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, भरोसेमंद बिजली, कौशल विकास, नवाचार और निर्यात बढ़ाने पर लगातार काम कर रही है. जरूरत पड़ने पर औद्योगिक विकास को गति देने के लिए रेलवे से मालगाड़ियां किराये पर लेने जैसे विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि मोहाली तेजी से भारत की दूसरी सिलिकॉन वैली के रूप में उभर रहा है और राज्य सरकार पंजाब को देश का सबसे पसंदीदा औद्योगिक और टेक्सटाइल निवेश केंद्र बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.