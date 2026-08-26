/राखी पर CM भगवंत मान का बड़ा तोहफा: 1.37 लाख सत्कार सखियों के खातों में ट्रांसफर किए 52.20 करोड़ रुपये

पंजाब सरकार ने राखी के मौके पर महिलाओं को बड़ा तोहफा देते हुए 'मुख्यमंत्री मावां-धीयां सत्कार योजना' को आगे बढ़ाया है. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने गोइंदवाल साहिब में सत्कार सखियों के सम्मान समारोह को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि देश में 18 वर्ष से अधिक उम्र की हर महिला को बिना शर्त सम्मान राशि देने वाली यह इकलौती योजना है, जिसके तहत अब तक 68 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में 2,381 करोड़ रुपये भेजे जा चुके हैं.
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि अब तक इस योजना के तहत 76.11 लाख महिलाओं का पंजीकरण हो चुका है, जिनमें से 68.06 लाख महिलाओं के खातों में 2,381 करोड़ रुपये पहले ही ट्रांसफर किए जा चुके हैं. उनकी सरकार ने इस योजना से एक करोड़ महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा है, जबकि सत्कार सखियों को प्रत्येक पंजीकरण के लिए 300 रुपये मिलेंगे, जिससे वे इस पहल के माध्यम से 200 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई कर सकेंगी.
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि 'महिलाओं के कल्याण के लिए पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता दृढ़ रहेगी और जब तक पंजाब में आप सरकार है, 'मुख्यमंत्री मावां-धीयां सत्कार योजना' बंद नहीं होगी. हमारी सरकार ने महिलाओं के मान-सम्मान में 'मुख्यमंत्री मावां-धीयां सत्कार योजना' शुरू की है. मैं बाकी बची सभी योग्य महिलाओं से अपील करता हूं कि वे इस योजना के तहत अपना पंजीकरण करवाएं और इसका लाभ उठाएं.'
मुख्यमंत्री ने बताया, '18 साल से अधिक उम्र की महिला लाभार्थियों को 1,000 रुपये की वित्तीय सहायता के मोबाइल संदेश मिल रहे हैं, जबकि अनुसूचित जाति समुदाय की महिलाओं को 1,500 रुपये मिल रहे हैं. यह सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जा रही है और पंजाब की 97 प्रतिशत महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलने की उम्मीद है. राज्य सरकार ने इस पहल के लिए बजट में 9,300 करोड़ रुपये रखे हैं. यह वित्तीय सहायता शायद महिलाओं को अमीर तो न बनाए, लेकिन यह उन्हें मान-सम्मान और स्वाभिमान जरूर देगी. महिलाएं सबसे अधिक सम्मान की हकदार हैं और मां-बहनों के आशीर्वाद दुनिया की हर चुनौती पर जीत हासिल करने में मदद कर सकते हैं. हमारी सरकार महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी.'
राखी के त्योहार पर मुख्यमंत्री ने कहा, 'मैंने 1.37 लाख सत्कार सखियों को 52.20 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर 'भाई' का फर्ज निभाया है. 'मुख्यमंत्री मावां-धीयां सत्कार योजना' को बड़ी सफलता दिलाने में सत्कार सखियों ने अहम भूमिका निभाई है, क्योंकि उनके सुहृदय प्रयासों से ही 75 लाख से अधिक महिलाओं का पंजीकरण संभव हुआ है.'
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बताया कि 'सत्कार सखियों को प्रत्येक पंजीकरण के लिए 300 रुपये मिलेंगे और 100 रुपये प्रति पंजीकरण के हिसाब से 52.20 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की जा चुकी है. हमारी सरकार ने एक करोड़ महिलाओं को योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा है. सत्कार सखियां इस पहल के माध्यम से 200 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई करेंगी. यह देश की इकलौती ऐसी योजना है, जो 18 साल से अधिक उम्र की हर महिला को बिना किसी शर्त के मान-भत्ता देती है.'
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह ने कहा कि 'जब तक पंजाब में आप सरकार है, 'मुख्यमंत्री मावां-धीयां सत्कार योजना' जैसी कल्याणकारी पहल बंद नहीं होगी. मुख्यमंत्री ने कहा, “जिन घरों में 3,000 से 4,500 रुपये पहले ही पहुंच चुके हैं, वहां सत्कार सखियों और महिला लाभार्थियों के बीच विश्वास का रिश्ता बन गया है. यह रिश्ता तब और मजबूत होगा, जब राखी पर नई किस्त जारी होने से लाभार्थियों के फोन पर फिर संदेश आएंगे. मुझे उम्मीद है कि महिलाएं इस पैसे का इस्तेमाल समझदारी से नए कपड़े खरीदने, दवाइयां लेने या कर्ज चुकाने के लिए करेंगी. मुझे यह देखकर खुशी हो रही है कि इस पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है.'
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सत्कार सखियों को प्रेरित किया कि वे अपने द्वारा पंजीकृत किए गए परिवारों से हमेशा जुड़ी रहें और उनका ख्याल रखें. उन्होंने बातचीत खत्म करते हुए कहा, 'उनकी भूमिका सिर्फ पंजीकरण तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि जरूरत पड़ने पर लाभार्थी परिवारों के साथ खड़ा होना चाहिए.'
कार्यक्रम में पंजाब के महिला विंग की अध्यक्ष और विधायक डॉ. अमनदीप कौर ने पंजाब भर की महिलाओं तक 'मुख्यमंत्री मावां-धीयां सत्कार योजना' पहुंचाने में सत्कार सखियों और समूचे महिला विंग के समर्पित योगदान की सराहना की. उन्होंने कहा कि ये बहनें सिर्फ महिलाओं के फॉर्म भरवाने में ही मदद नहीं कर रही हैं, बल्कि उनकी जिंदगी बदलने में एक बड़े सहारे का स्रोत बन रही हैं. उन्होंने आगे कहा, 'महिला विंग आम आदमी पार्टी के लिए जमीनी स्तर पर काम करने वाली सबसे मजबूत ताकत के रूप में उभरा है, जो 2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों में पार्टी की सत्ता में वापसी को सुनिश्चित करने के लिए सबसे अहम भूमिका निभाएगा.'
विधायक डॉ. अमनदीप कौर ने कहा, 'आप वे बहनें हैं जिन्होंने अपनी गलियों और मोहल्लों में महिलाओं के फॉर्म भरे और उनकी जिंदगी बदलने में मदद की. आप हर रोज अनेकों महिलाओं की जरूरतों के मुताबिक उनकी मदद करती हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करने में अपना पूरा योगदान देती हैं. मैं इस समर्पित कार्य के लिए समूची महिला विंग की टीम को बधाई देती हूं.'
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मावां-धीयां सत्कार योजना एक और बड़ा उपक्रम है, जिसके माध्यम से भगवंत सिंह मान सरकार ने महिलाओं के मान-सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाया है. पहले महिलाओं को पद तो दिए जाते रहे हैं, लेकिन अक्सर उन्हें पीछे ही धकेल दिया जाता था, जबकि मौजूदा सरकार ने आम जीवन, रोजगार और लीडरशिप में महिलाओं के लिए बड़े मौके पैदा किए हैं.
आप विधायक डॉ. अमनदीप कौर ने पूछा, 'मुझे बताओ, क्या कभी किसी सरकार ने महिलाओं के बारे में इतना सोचा है? यह पहली सरकार है, जिसने महिलाओं के बारे में इतने ध्यान से सोचा है. मुफ्त बिजली से लेकर रसोई के लिए योजनाएं, हमारे बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा की सुविधाएं, मोहल्ला क्लीनिकों के माध्यम से दवाइयों का खर्च घटाना, 10 लाख रुपये तक की स्वास्थ्य बीमा योजना और अब 'मुख्यमंत्री मावां-धीयां सत्कार योजना' तक, आप सरकार ने मेरी लाखों बहनों के चेहरों पर खुशी लाई है.'
विधायक डॉ. अमनदीप कौर ने कहा कि इन पहलों ने यह साबित कर दिया है कि आप सरकार लोगों की सरकार है और खासकर ऐसी सरकार है, जो महिलाओं के योगदान और जरूरतों को पहचानती है. उन्होंने आगे कहा, 'मौजूदा सरकार के अधीन महिलाओं को बड़ी नुमाइंदगी और मौके दिए गए हैं, जिनमें चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से बड़े पद, रोजगार और महत्वपूर्ण प्रशासनिक जिम्मेदारियां शामिल हैं. उन्होंने कहा कि इससे पहले महिलाओं को पद देकर पीछे बैठा दिया जाता था, लेकिन आज महिलाएं जिम्मेदारी वाले पदों पर विराजमान हैं.'
विधायक डॉ. अमनदीप कौर ने कहा, 'पंजाब में 11 महिला विधायक हैं और आप सरकार ने महिलाओं को बनती नुमाइंदगी दी है. महिलाओं को चेयरपर्सन के रूप में भी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं और यहां तक कि अब महिलाएं डी.सी. और एस.एस.पी. जैसे बड़े पदों पर भी तैनात हैं. उन्होंने कहा कि महिला विंग आम आदमी पार्टी के लिए जमीनी स्तर पर एक शक्तिशाली ताकत बनकर उभरा है और मुझे अपनी टीम की लगन और समर्पण पर गर्व है. उन्होंने कहा, मुझे अपनी समूची महिला विंग की टीम पर गर्व है, क्योंकि अगर 2027 के चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी के लिए कोई सबसे मजबूत सिपाही बनकर काम कर रहा है, तो वह मेरी महिला विंग की टीम है.'
विधायक डॉ. अमनदीप कौर ने अपने संबोधन में कैबिनेट मंत्रियों अमन अरोड़ा और हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने पंजाब की तरक्की और लोगों की खुशहाली के लिए भगवंत सिंह मान सरकार द्वारा किए गए कई लोक-पक्षीय उपक्रमों पर रोशनी डाली. उन्होंने दूरंदेशी फैसलों के जरिए समाज के हर वर्ग का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सराहना की.
कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा और हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने कहा, “पंजाब के समझदार और निडर लोग राज्य सरकार का डटकर समर्थन कर रहे हैं, जिसके चलते आप फिर भारी बहुमत से राज्य में सरकार बनाएगी.' इस मौके पर कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा और हरभजन सिंह ई.टी.ओ., कई विधायक और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे.