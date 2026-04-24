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Hindi Newsदेशइन गद्दारों को BJP में कुछ नहीं मिलेगा..., AAP सांसदों की बगावत से भड़के भगवंत मान, राघव चड्ढा पर जमकर बरसे

'इन गद्दारों को BJP में कुछ नहीं मिलेगा...,' AAP सांसदों की बगावत से भड़के भगवंत मान, राघव चड्ढा पर जमकर बरसे


Bhagwant Mann Reaction On Raghav Chadha Leaving AAP: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राघव चड्ढा समेत आप के दो तिहाई सांसदों के भाजपा में शामिल होने पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि ये लोग पंजाब के गद्दार हैं और पंजाबी लोग इन्हें इसकी सजा देंगे. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Apr 24, 2026, 05:36 PM IST
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'इन गद्दारों को BJP में कुछ नहीं मिलेगा...,' AAP सांसदों की बगावत से भड़के भगवंत मान, राघव चड्ढा पर जमकर बरसे

Aam Aadmi Party: आम आदमी पार्टी में बड़ा भूचाल आया है. पार्टी के सबसे चर्चित चेहरों में से एक राघव चड्ढा ने पार्टी से अलग होकर भाजपा में शामिल होने का फैसला लिया है. एक समय पर राघव को केजरीवाल का सबसे चहेता नेता माना जाता था. हालांकि, पिछले कुछ समय से पार्टी में चल रही अनबन के चलते अब उन्होंने खुद को आप से अलग करने का ऐलान कर दिया है. उनके इस फैसले से आप को बड़ा झटका लगा है. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रेस कांफ्रेंस कर इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.  

'ये लोग पंजाब के गद्दार हैं...'  

भगवंत मान ने राघव चड्ढा की ओर से भाजपा में शामिल होने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राघव चड्ढा का अब दम घुटने लगा है. आप ने उन्हें इतना कुछ दिया है इसका तो वह मान रखते. उन्होंने कहा कि भाजपा कोई लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है. बंगाल में वह ममता बनर्जी को तंग कर रही है. इनके पास केवल ED और CBI है. भगवंत मान ने कहा कि रवनीत बिट्टू बीते दिनों पहले राघव को उल्टा सीधा बोल रहे थे, लेकिन अब वो एकसाथ कैसे बैठेंगे. ये लोग पंजाब के गद्दार हैं और पंजाबी लोग इन्हें इसकी सजा देंगे. इन नेताओं के जाने से बीजेपी मजबूत नहीं होगी. 

ये भी पढ़ें- राघव चड्ढा ही नहीं 'आप' के ये बड़े चेहरे भी रह चुके हैं बागी, अनबन के बीच छोड़ा केजरीवाल का साथ   

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'भाजपा ने पंजाब को धोखा दिया...'

भगवंत मान ने राघव समेत आम आदमी पार्टी के दो तिहाई सांसदों के भाजपा में शामिल होने पर कहा,' भाजपा ने पंजाब को धोखा दिया है. शरद पवार, शिवसेना (UBT), कांग्रेस की पार्टी के लिए भी यही वॉशिंग मशीन इस्तेमाल होती थी. भाजपा का पंजाब में कोई बेस नहीं है.' उन्होंने कहा कि जो 7 सांसद बीजेपी में शामिल हुए हैं वे पंजाब को रिप्रेजेंट नहीं करते. वे देशद्रोही हैं और उन्हें भाजपा में भी कुछ नहीं मिलेगा.  

ये भी पढ़ें- BJP ने पंजाबियों के साथ धोखा किया... आम आदमी पार्टी में फूट पर बोले केजरीवाल

'भाजपा के पास अपना कुछ नहीं...'

भगवंत मान ने कहा कि भाजपा की ओर से यह पंजाब की छवि खराब करने की कोशिश है. उन्होंने कहा कि भाजपा ने पंजाब के लोगों के साथ गद्दारी की है और यह पार्टी राज्य में अच्छे काम रोकने के प्रयास में जुटी है. उन्होंने कहा कि भाजपा के पास अपना कुछ नहीं है. उनका पंजाब में कोई चेहरा नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी बंदेखानी' पार्टी है यानी ये पार्टी बंदे खाकर डकार नहीं मारती. 

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About the Author
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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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