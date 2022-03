क्या होता है Govt का मतलब? भगवंत मान का ये वीडियो देख नहीं रोक पाएंगे हंसी

नई दिल्ली: पंजाब विधान सभा चुनाव (Punjab Assembly Election) में आम आदमी पार्टी (AAP) को प्रचंड बहुमत मिला है. आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान (Bhagwant Mann) 16 मार्च को पंजाब (Punjab) के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे. इस बीच भगवंत मान का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो राजनीति और गवर्मेंट का मतलब बताते हुए दिख रहे हैं.

जान लें कि भगवंत मान राजनीति में आने से पहले एक कॉमेडियन थे. इस वक्त सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें भगवंत मान के साथ नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) भी नजर आ रहे हैं. सिद्धू, भगवंत मान के जोक पर हंसते हुए दिख रहे हैं.

बता दें कि वायरल वीडियो द ग्रेट लाफ्टर चैलेंज का है. इस वीडियो में भगवंत मान स्टैंडअप कॉमेडी कर रहे हैं. भगवंत मान कहते हैं कि मैंने एक नेता से पूछा सर ये राजनीति क्या होती है तो उन्होंने बताया कि राज कैसे करना है इसकी नीति बनाते रहना ही राजनीति है. फिर मैंने उनसे पूछा अगर ये राजनीति है तो गवर्मेंट का क्या मतलब होता है तो उन्होंने बताया कि जो हर मसले पर गौर करके उसको 1 मिनट के बाद भूल जाए उसे गर्वमेंट कहते हैं.

Many years ago, Bhagwant Mann told a joke to Navjyot Singh Sidhu on the Laughter Challenge show. It is now a cruel joke. pic.twitter.com/T9evIkOuLc

सोशल मीडिया यूजर्स ने भी इस वायरल वीडियो पर रिएक्शन दिए हैं. एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि मुझे लगता है कि स्टैंडअप कॉमेडी में भविष्य शानदार है, ऐसा हम यूक्रेन में देख चुके हैं.

I guess this stand up comic profession have really bright future in politics we have seen in Ukraine now here won’t be surprised if we see Vir das as any state CM

— V || (@immaturelyyours) March 10, 2022