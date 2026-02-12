Bharat Bandh: ओडिशा, केरल, पश्चिम बंगाल और... देशभर में क्या है भारत बंद का माहौल?

Bharat Bandh on 12th Feb 2026: देशभर में 12 फरवरी को भारत बंद का आवाहन किया गया है. सेंट्रल ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों ने ये ऐलान किया है. इसके जरिए ये संगठन केंद्र सरकार की 'मजदूर-विरोधी, किसान-विरोधी और कॉर्पोरेट-समर्थक नीतियों' को लेकर हड़ताल कर रहे हैं. इस बंद का असर, ओडिशा, केरल पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में आम जिंदगी पर पड़ने की उम्मीद है. किसानों ने भी इस बंद का समर्थन किया है. पंजाब सहित अन्य राज्यों में बंद का क्या माहौल है आइए जानते हैं.

देशभर में भारत बंद का असर

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक देशभर के करीब 600 जिलों में भारत बंद रहेगा, जिसकी वजह से लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ओडिशा और और असम में सबसे ज्यादा शटडाउन होने की संभावना है, वहीं केरल और पश्चिम बंगाल में भी बड़ी दिक्कतें होने की उम्मीद है.

ओडिशा

लगभग पूरी तरह से शटडाउन हो सकता है, इंडस्ट्रियल वर्कर, PSU कर्मचारी और ग्रामीण मज़दूर ग्रुप की अच्छी हिस्सेदारी होगी. कई जिलों में होलसेल मार्केट, ट्रांसपोर्ट सर्विस और सरकारी ऑफिस बंद हो सकते हैं. यूनियन सपोर्ट के कारण बैंकिंग सर्विस में रुकावट आ सकती है. यूनियन वाले इलाकों में स्कूल और कॉलेज बंद हो सकते हैं. राज्य भर में कोई ऑफिशियल छुट्टी घोषित नहीं की गई है.

Hyderabad, Telangana: Telangana State Auto Union has called for a statewide strike today, demanding that the Central and state government address their concerns. Auto drivers are stopping running autos on the main road in Himayath Nagar, Hyderabad, as part of the… pic.twitter.com/WzNddpRsFJ — ANI (@ANI) February 12, 2026

असम

शहरी और सेमी-अर्बन इलाकों में पूरी तरह से बंद हो सकता है. कुछ जिलों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट थोड़ा चल सकता है या रुक सकता है. यूनियन वाले इलाकों में मार्केट और कमर्शियल जगहें बंद हो सकती हैं. स्टाफ की हिस्सेदारी के कारण सरकारी ऑफिस में कम अटेंडेंस हो सकती है.

पश्चिम बंगाल

ट्रेड यूनियनों का ऑर्गनाइजेशनल बेस मजबूत है. मार्केट और पब्लिक सर्विसेज़ में थोड़ी या बड़ी रुकावटें आ सकती हैं. पब्लिक सेक्टर की बैंकिंग सर्विसेज़ पर असर पड़ सकता है (AIBEA, AIBOA, BEFI हड़ताल को सपोर्ट कर रहे हैं). ट्रांसपोर्ट सर्विसेज कम लेवल पर चल सकती हैं. शहरों में इसका काफी असर देखने को मिल सकता है.

केरल में भी असर

इसके अलावा केरल में भी भारत बंद का असर दिखेगा, केरल मजबूत ट्रेड यूनियन कल्चर का पूरे राज्य में असर पड़ सकता है. पिछली हड़तालों में सभी सेक्टर्स के लगभग सभी लोग शामिल हुए थे. ट्रांसपोर्ट, मार्केट और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर असर पड़ सकता है. ज्यादातर जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद हो सकते हैं. पब्लिक बसें शायद रुक सकती हैं. बैंक कम स्टाफ के साथ काम कर सकते हैं.

पंजाब में भी बंद

पंजाब में भी इस हड़ताल में बड़े पैमाने पर लोगों के शामिल होने की संभावना है क्योंकि सत्ताधारी राजनीतिक पार्टी AAP बंद का समर्थन कर रही है. यहां के किसानों ने भी इसका समर्थन किया है.