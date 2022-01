बूस्टर डोज से होगा वायरस का खात्मा! इस स्वदेशी कंपनी के ट्रायल में आए शानदार नतीजे

नई दिल्ली: देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच लोगों को देसी बूस्टर डोज (Booster Dose) मिल सकती है. भारत बायोटेक (Bharat Biotech) ने इसे लेकर शनिवार को बड़ा ऐलान किया.

भारत बायोटेक (Bharat Biotech) ने कहा कि उसकी कोवैक्सीन बूस्टर डोज (Covaxin Booster Dose) का ट्रायल सफल रहा है. इस ट्रायल में बूस्टर डोज लगने के बाद कोई साइड इफेक्ट नहीं मिला है. साथ ही डोज लगवाने वालों में लंबे समय तक वायरस से बचाव की क्षमता भी पाई गई है.

Bharat Biotech says its trial of Covaxin booster jabs has demonstrated "long-term safety with no serious adverse events"

"90% of recipients had a detectable neutralizing antibody response against the wild-type strain (6 months after the second dose)," the Covaxin maker says pic.twitter.com/4Ldgdx2zoc

