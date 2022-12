Bharat Jodo Yatra: राहुल गांधी ने बीजेपी नेताओं को दिया फ्लाइंग किस, कांग्रेस नेता की झलक पाने के लिए थे बेताब

Bharat Jodo Yatra: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में है. राहुल गांधी की अगुवाई वाली इस यात्रा ने मंगलवार सुबह झालावाड़ शहर को पार किया. यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की झालावाड़ इकाई के उन लोगों को 'फ्लाइंग किस' दिया जो उनकी यात्रा की झलक पाने के लिए पार्टी कार्यालय की छत पर इंतजार कर रहे थे.

भारत जोड़ो यात्रा मंगलवार सुबह खेल संकुल से आगे बढ़ी जहां वह रात्रि विश्राम के लिए रुकी थी. इसके बाद यात्रा झालावाड़ शहर को पार कर गई. करीब 12 किलोमीटर पैदल चलने के बाद यात्रा सुबह 10 बजे देवरीघाट पहुंची. भोजनावकाश के बाद दोपहर 3.30 बजे यात्रा सुकेत से दोबारा शुरू हुई. रात्रि विश्राम झालावाड़ के मोरू कलां खेल मैदान में होगा.

@RahulGandhi giving flying kiss to people shouting "Modi! Modi!"to him

Will Modi react the same way if shouted Rahul Gandhi Rahul Gandhi to him pic.twitter.com/o5kfAVECHI

— Rohini Anand (miss_roh08) December 5, 2022